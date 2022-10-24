أبل تدعم هواتف آيفون بميزة جديدة

زودت شركة آبل هواتف “آيفون” بميزة جديدة، تمكن المستخدمين من استعمال تطبيق “Fitness +” الذي كان من المستحيل استخدامه دون امتلاك ساعة ذكية من “أبل”، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين.

ويعتبر تطبيق “Apple Fitness +” خدمة مدفوعة الثمن، مثل “Apple Music” أو “Apple TV +”، وتتيح الخدمة الوصول إلى آلاف التدريبات والتمارين المعتمدة من المدربين الشخصيين المناسبين.

ويقدم التدريب مجموعة من الإرشادات عن طريق متابعة المستوى والتقدم على الشاشة عبر التطبيق الذي يعتمد على استخدام مستشعرات مراقبة الجسم في ساعة “أبل”.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، من المقرر أن يأتي التطبيق ضمن تحديث “iOS 16.1” القادم الذي من المقرر طرحه اليوم الإثنين.

من جانبه، قال رئيس تقنيات اللياقة البدنية في شركة “أبل” الأمريكية جاي بلانيك، إن “الشركة صممت تطبيق Fitness + ليكون واحدًا من خدمات اللياقة البدنية الأكثر شمولا وتفضيلا في العالم، ونتيجة للاستجابة الإيجابية من قبل المستخدمين، قررت الشركة وصول التأثير المذهل لـ Fitness + إلى مستخدمي آيفون أيضا”.

يشار إلى أنه يمكن الاشتراك في تطبيق “Fitness +” بمبلغ 9.99 دولار شهريًا أو 79.99 دولار سنويًا، ولكن يمكن الحصول على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر عند شراء بعض المنتجات التي تتضمن ساعات “Apple Watch Series 4” أو أحدث، أو هاتف “iPhone 11” أو أحدث، أو جهاز “iPad 9th gen” أو أحدث.

يذكر أن “أبل” أطلقت مؤخرًا نظام تشغيل “iOS 16” بعدة ميزات منها، تجديد عناصر واجهة المستخدم وتفعيل “تركيز العمل” لتغيير الشاشة الرئيسة وإظهار معلومات العمل الأكثر أهمية، بما في ذلك أداة التقويم، وأيقونات تطبيقات العمل الخاصة به، وما إلى ذلك، ومن المقرر أن يأتي التحديث الجديد لعلاج بعض المشكلة الموجودة في “iOS 16” الأخير.