أبل تطلق ساعة “Series 6” بألوان مستوحاة من العلم الأفريقي

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية،الإثنين، عن إصدارًا محدودًا من ساعة ”Black Unity Apple Watch Series 6“ في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

وتحتوي ساعة ”أبل“ الجديدة على هيكل من الألومنيوم باللون الرمادي مكتوب عليه عبارة ”Black Unity“ في الخلف، وتأتي الساعة بحزام أسود رياضي وصفته ”أبل“ بأنه مستوحى من ألوان العلم الأفريقي، كما أن الدبوس المعدني محفور بالليزر.

ويبدأ سعر الإصدار الخاص من ”Apple Watch Series 6“ بـ399 دولارًا أمريكيًا، وقالت الشركة إن الساعة ستكون متاحة خلال شهر شباط/فبراير الجاري فقط.

وضمنت ”أبل“ ساعتها الجديدة بواجهة ”Unity“ الجديدة في ”watchOS 7.3″، التي تستند أيضًا إلى العلم الأفريقي.

وتهدف الشركة الأمريكية إلى دعم المنظمات لتعزيز الإنصاف والعدالة العرقية في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك دعم حركة ”Black Lives Matter“، والشبكة الأوروبية ضد العنصرية، والمعهد الدولي للعرق والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها.

وطرحت ”أبل“ سوار ”Black Unity Sport Band“ أيضًا للبيع بشكل منفصل مقابل 49 دولارًا أمريكيًا، وسيبقى السوار متاحًا طوال العام الجاري.