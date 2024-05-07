أبل تطلق كمبيوتر لوحي جديد بحجم أكبر وسعر أقل

أعلنت شركة أبل اليوم عن إطلاق طراز جديد وأكبر حجماً من جهازها اللوحي (آيباد)، بسعر أقل من الطرازات السابقة، مع تزويده بشريحة محدثة رغم توقعات المحللين بمزيد من التحديثات.

وسيتوفر الآن جهاز (آيباد إير)، وهو طراز متوسط السعر صنعته الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بشاشة أكبر مقاس 13 بوصة وبسعر 800 دولار بالإضافة إلى الحجم السابق مقاس 11 بوصة مقابل 600 دولار. ويتميز كلا الطرازين بشريحة إم.2 من أبل، والتي استُخدمت لأول مرة في أجهزة ماك بوك في 2022.

وغالبا ما تُطلق شركة أبل أجهزة آيباد الجديدة في مايو أيار، وهو الوقت الذي يتخذ فيه العملاء الذين يستخدمون الجهاز لأغراض تعليمية قرارات الشراء للعام الدراسي المقبل.

وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت الشركة تحويل أجهزتها الباهظة الثمن إلى أجهزة تناسب المحترفين ورجال الأعمال وأطلقت أجهزة (آيباد برو) التي تتميز بها.

ودخلت منافستا أبل، مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت، مجال الذكاء الاصطناعي وطرحتا روبوتات دردشة تعمل كمساعدين افتراضيين لمهام مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

وبينما ارتفعت أسهم تلك الشركتين إلى مستويات غير مسبوقة، تراجعت أبل ستة بالمئة منذ بداية العام الحالي في ظل ما تواجهه من صعوبات تشمل ضعف الطلب على هاتف آيفون والمنافسة الشديدة مع الصين في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تطورها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس أبل التنفيذي تيم كوك إن الشركة “متفائلة جدا بفرصتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي”، وتخطط لإصدار المزيد من الإعلانات لاحقا خلال العام الجاري.