أبل تطور أول هاتف أيفون بشاشة قابلة للطى

كشفت براءة اختراع تم تقديمها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية هذا الأسبوع، أن شركة أبل تطور إصدارا جديدا قابلا للطى من هاتف أيفون، إذ تصف براءة الاختراع، التى تحمل عنوان “الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة”، الهاتف الذكى بشاشة مرنة يمكن طيها إلى نصفين، وتُظهِر براءة الاختراع طريقة فريدة لحل مشكلة شائعة فى أجهزة الشاشة القابلة للطى، وهى كميات الضغط المختلفة التى يتم تطبيقها على الشاشة اعتمادًا على ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة، إذ يمكن أن تؤدى هذه الاختلافات إلى تجعد الشاشة، وتتسبب مشاكل جودة الصورة عند نقطة الطي.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، للتغلب على هذه المشكلة، أنشأت أبل آلية فريدة من نوعها ستسحب الشاشة بزاوية حول المفصل، وعندما يكون الجهاز مفتوحًا بشكل مسطح بدلاً من طيه، فإن المفصل يطلق لوحين دعم داخليين يدوران فى مكانهما أسفل الشاشة لإبقائها مشدودة، وتعمل هذه اللوحات بشكل فعال كدعامات معدنية صغيرة تمسك الشاشة وتمنعها من الترهل .

جدير بالذكر كشف مينج تشى كو، محلل أبل الشهير، عن تخفيض توقعاته لشحنات أبل لهواتف أيفون خلال 2002 بسبب سلاسل الإمداد التى توجد فى الصين، والخوف تفشى فيروس كورونا.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد ترددت شائعات بأن “iPhone SE 2” أو “iPhone 9” سيتم إطلاقه فى وقت ما فى الربع الأول من عام 2020، وقد ظهرت عروض جديدة مؤخرًا، حيث أظهرت جهازًا يستند إلى تصميم iPhone 8 مع TouchID ونظام كاميرا واحد، وكان من المفترض أن يدخل الجهاز الإنتاج الضخم فى وقت ما فى فبراير مع إطلاقه فى مارس، ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا قد أثر على هذه الخطط، حيث تم ضرب سلاسل الإمداد، وإغلاق المدن الكبرى في الصين مثل شنجهاي وبكين ووهان.