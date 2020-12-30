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أبل تطور هاتف “آيفون” بتصميم لم يسبق أن قدمته ..”قابل للطي”

منذ 37 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

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تعمل شركة “أبل” الأمريكية العملاقة ،على تطوير هاتف جديد بتصميم لم يسبق أن قدمته في هواتف الـ”آيفون” الخاصة بها، كشفته تسريبات من مواقع متخصصة بالأخبار التقنية

ونشر موقع مجلة “فوربس” الأميركية مقطع فيديو للمتخصص في التسريبات التقنية، جون بروسر، الذي كشف أن “أبل” تختبر حاليا هاتف “آيفون” جديدا قابلا للطي.

وحسبما ذكر بروسر، فإن هاتف “آيفون” الجديد سيأتي بتصميم شبيه بهاتف “سامسونغ” من طراز “زد فليب”.

وأضاف بروسر، أن “أبل” تختبر في الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك لأهمية ذلك الجزء في مثل هذه الفئة من الأجهزة.

ولفت بروسر إلى أن الهاتف الجديد سيدعم شاشة بتقنية “أوليد”، مشيرا إلى أن “أبل” اختبرت أيضا هاتفا بشاشة مزدوجة.

وفيما يتعلق بموعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، بيّن بروسر أن “أبل” قد تطلقه في سبتمبر 2022، مشددا على أن هذا التاريخ قد يتغير وفق العقبات التي قد تظهر في مرحلة التصنيع.

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