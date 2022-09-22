آبل تغير تصميم علامة شحن البطارية في هواتف آيفون

كشف مستخدمو النسخة التجريبية من التحديث الجديد لهواتف آيفون، أن شركة ”أبل“ أضافت ميزة توضح التغير بزيادة الشحن على واجهة قفل الشاشة، سواء كان يتم شحن الهاتف سلكيا أو لاسلكيا.

ومن المنتظر أن تصدر نسخة عامة للإصدار التجريبي ”iOS 16.1“ تتضمن ميزة رمز ونسبة شحن البطارية، وبعد ذلك سيكون من المنتظر وصول الإصدار النهائي من نظام التشغيل.

ويأتي التحديث الجديد بعد مطالبات عديدة من مستخدمي هواتف آيفون بضرورة تغيير شكل تصميم رمز البطارية بعد تقديم ”iOS 16“ الرمز بشكل ثابت لا يتأثر بتغير مستوى شحن البطارية، إلى جانب الاكتفاء بعرض نسبة الشحن فقط.

ومع التصميم المطور لرمز البطارية سيصبح بإمكان مستخدمي هواتف أبل، عند وصول iOS 16.1 بشكل رسمي، التعرف على مستوى شحن بطاريتهم بنظرة سريعة على شاشة الهاتف، دون الحاجة إلى تركيز كبير لقراءة نسبة الشحن.

يُذكر أن ”أبل“ كانت قد حذفت منذ 2018 علامة ونسبة شحن البطارية بشكل كامل من شريط الحالة أعلى شاشات هواتفها، وذلك لأن المساحة التي كانت متوفرة حول المنطقة السوداء ”النوتش“ التي تحتوي الكاميرا الأمامية ومجموعة المستشعرات المختلفة من مستشعر بصمة الوجه FaceID ومستشعر الإضاءة المحيطية، لا تكفي لعرض تلك المعلومات.

إلا أن ذلك قد تغير مع وصول iOS 16، حيث أدخلت أبل نسبة الشحن مباشرة داخل رمز البطارية لتقديمه من جديد مع توفير المساحة.

يُذكر أن ”أبل“ وعدت بتحديث برمجي جديد يصل الأسبوع المقبل، يحل العديد من المشاكل البرمجية التي يواجهها مستخدمو هواتف آيفون 14 برو، مثل مشكلة صوت الكاميرا الخلفية عند استخدامها داخل تطبيقات الطرف الثالث مثل سناب شات وانستجرام وتيك توك، وكذلك مشكلة الإشعار المزعج الخاص بالنسخ واللصق بين التطبيقات.

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والتحديث ”iOS 16.1“ التجريبي، يقدم رمز ونسبة شحن البطارية إلى هواتف آيفون 13 ميني وآيفون 12 ميني وآيفون XR، إلى جانب آيفون 11، وهي هواتف لم تحصل على رمز البطارية مع إطلاق iOS 16.