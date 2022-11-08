أبل تكشف سبب تأخر توصيل شحنات "آيفون 14"

قالت شركة أبل أن عمليات الإغلاق في الصين هي سبب تأخر شحنات آيفون، حيث تأثرت عمليات التوريد.

ويعمل مصنع “آيفون التابع لشركة “فوكسكون” شريكة التصنيع لشركة “أبل” في مدينة تشنجتشو الصينية، تحت قيود، ما يؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة “آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس”.

وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن العمال في مصنع تجميع “آيفون” في الصين فروا من المبنى بعد أن تسببت طفرة في حالات “كوفيد-19” في إغلاق المصنع تماما.

ولدى شركة “فوكسكون”، وهي مورد لشركة “أبل” ومقرها الولايات المتحدة، العديد من العاملين في مجمع تشنجتشو ولم تقدم أي إحصاء رسمي لعدد المصابين بكوفيد-19.

وقالت أبل إنها تعمل بشكل وثيق مع المورد للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل.

بدورها أفادت وكالة “بلومبرج”، بأن شركة أبل تتوقع فقدان نحو 3 ملايين جهاز آيفون 14 من الإنتاج هذا العام، وفقاً لما نقلته عن مصادر.

يأتي ذلك، فيما تباطأت مبيعات آيفون 14 وبلس بسرعة منذ إطلاقها، ويزداد التباطؤ في الصين، وفقاً لتحليل لبنك الاستثمار جيفريز، لأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. فيما أفادت بلومبرج نيوز أن شركة أبل ألغت سابقاً خططاً لزيادة إنتاج أجهزة آيفون الجديدة الخاصة بها هذا العام بعد فشل الزيادة المتوقعة في الطلب على أرض الواقع.

ومع ذلك، قالت شركة أبل يوم الأحد إن الطلب على أجهزتها آيفون 14 برو وبرو ماكس لا يزال قوياً، على الرغم من أن إنتاج هذه الهواتف سيتوقف بسبب الإغلاق في تشنغتشو.