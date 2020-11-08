أبل تكشف عن الدفعة الثانية من ملحقات iPhone 12

تبذل العملاقة الأمريكية شركة أبل ، جهودا لزيادة مبيعاتها من سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 12 ، من خلال طرح ملحقات جديدة من ضمنها الشاحن ، الذي سبب صدمة لعشاق هواتف ايفون عندما طرحت أبل سلسلة هواتفها الجديدة من دون شاحن.

وكشفت شركة ”أبل“ عن الأسعار والمعلومات حول الموجة التالية من ملحقات iPhone 12، ومن ضمنها شاحن MagSafe Duo والحافظات الجلدية للهواتف الجديدة.

ويأتي شاحن MagSafe Duo رسميا بسعر 129 دولارا، بحيث يتضمن الشاحن نفسه الذي يمكنه شحن كل من Apple Watch و iPhone 12 في الوقت نفسه وكابل USB-C إلى Lightning بطول متر واحد.

وأكدت ”أبل“ أن هذا السعر لا يشمل محول الطاقة، مطالبة مشتري أجهزة ”أيفون 12“ بشراء محول طاقة بقدرة 20 واط بمدخل USB-C الخاص بها مقابل 19 دولارا إضافيا.

ويتميز MagSafe Duo بتصميم قابل للطي مع شاحن MagSafe مدمج، وعلبة شحن Apple Watch، ويمكنه شحن آيفون أو Apple Watch أو حافظة AirPods أو حافظة AirPods Pro والأجهزة الأخرى المتوافقة لاسلكيا مع معيار الشحن (Qi).

وبالنظر إلى أن شاحن MagSafe العادي يبلغ سعره 39 دولارا (بالإضافة إلى 20 دولارا لمحول الطاقة) وشاحن USB-C Apple Watch يبلغ سعره 29 دولارا، (بالإضافة إلى 20 دولارا لمحول الطاقة)، فإن ذلك يعني دفع مبلغ إضافي – وهو21 دولارا – مقابل عامل الراحة.

وبالمثل، حصل خيار الحافظة الجلدية الجديدة -أيضا- على سعر 129 دولارا (وهي نفسها، سواء كنت تشتريها لجهاز iPhone 12 mini أو iPhone 12 أو iPhone12 Pro أو iPhone 12 Pro Max).