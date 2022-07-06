أبل تكشف عن موعد إطلاق جهاز MacBook Air بمعالج M2

أعلنت شركة أبل بشكل رسمي عن الموعد المقرر لبدء شحن أجهزة MacBook Air الجديدة والمميزة برقاقة M2.

ومن المتوقع أن يتوفر MacBook Air المميز بسعر 1199 دولار في 15 من يوليو.

وكشفت أبل أنها ستبدأ بتلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز MacBook Air الجديد في 8 من يوليو، على أن يبدأ الشحن في 15 من يوليو.

ولقد قدمت شركة ابل جهاز MacBook Pro المميز بحجم 13 إنش ومعالج M2 وشريط اللمس خلال فعاليات WWDC 2022، حيث يتوفر هذا الإصدار بالفعل للطلب المسبق.

وتقدم ابل جهاز MacBook Air الجديد برقاقة M2، كما يأتي بكاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، ويدعم نظام الشحن MagSafe، كما يتميز بحجم أكبر 13.6 إنش، بتصميم نتوء في الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من جهاز MacBook Air بسعر أقل من الإصدار الرئيسي من جهاز Pro المميز بحجم 13 إنش، كما يأتي بتصميم فريد، كما تقدم ابل لون جديد للجهاز.

كما يأتي جهاز MacBook Air بأقل وزن وأخف تصميم في أجهزة ابل بسماكة 11مم، ووزن 1.23 كجم، أيضاً يأتي الجهاز بتصميم يتضمن نتوء في الشاشة على غرار أجهزة MacBook Pro المميزة بحجم 14 و16 إنش، بينما يأتي إصدار Pro الجديد بشريط Touch Bar.