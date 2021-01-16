أبل تنافس سامسونغ بهاتف آيفون قابل للطي

تتوالى مفاجآت عام 2021 ، حيث تستعد شركة أبل الأمريكية خلال العام الجاري، لطرح هاتف جديد من سلسلة آيفون قابل للطي على غرار هاتف Galaxy Fold من سامسونج.

وطورت شركة كوبرتينو نماذج أولية للشاشات القابلة للطي للاختبار الداخلي، لكنها لم تعزز خططها لإطلاق آيفون القابل للطي.

ولم يتوسع عمل التطوير إلى ما هو أبعد من الشاشات، مما يعني أن أبل ليست لديها حتى الآن النماذج الأولية الكاملة للهاتف في مختبراتها، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

ومثل Galaxy Fold من سامسونج، وRazr من موتورولا، فإن هاتف آيفون القابل للطي يسمح لشركة أبل بصنع جهاز بشاشة أكبر في حجم أصغر، بحسب بوابة التقنية.

وعن أحجام الشاشات القابلة للطي في هاتف آيفون الجديد، كان أقرب اقتراح هو شاشة بحجم مماثل لشاشة iPhone 12 Pro Max بقياس 6.7 بوصة.

وتحتوي الهواتف القابلة للطي الحالية على شاشات بقياس 6 و8 إنشات عندما تكون غير مفتوحة.

وتتضمن شاشات أبل القابلة للطي القيد الاختبار، مثل تلك الخاصة بشركة سامسونج، مفصل غير مرئي مع وجود الإلكترونيات خلف الشاشة.

وأطلقت شركات أخرى، بما في ذلك شركة مايكروسوفت، حديثًا أجهزة ذات مفاصل مرئية تفصل بين شاشتين.

ويمثل هذا خروجًا جذريًا لشركة أبل، ويمكن القول: إن هاتفها الذكي الرائد الذي يعمل باللمس، والذي يقدم الشاشة الكاملة هو المنتج التكنولوجي الأكثر نجاحًا للمستهلكين في التاريخ، مما ساعد على جعل أبل الشركة الأكثر قيمة في العالم.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون جهاز آيفون القابل للطي على بعد سنوات أو قد لا يتم تقديمه في النهاية.

يذكر أن شركة آبل لم تشر علنًا إلى أي اهتمام بصنع هاتف قابل للطي، وذلك بالرغم من أنها نادرًا ما تشير إلى اهتمامها قبل الدخول في الفئة الجديدة من المنتجات.

ويمتلك المنافسون الرئيسيون السبق في استخدام الأجهزة القابلة للطي، وأطلقت سامسونج وموتورولا أجيالًا متعددة من الهواتف القابلة للطي، حيث جرى طرح هاتف جالاكسي القابل للطي الأصلي Galaxy Fold في شهر أبريل 2019.