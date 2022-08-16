أحد محبّي تسلا يختبر نظام القيادة الذاتية مستخدمًا طفلًا حقيقيًا.. وهذا ما حصل! (فيديو)

اختبر أحد معجبي سيارات تسلا الكهربائية نظام “القيادة الذاتية الكاملة” الخاص بالشركة الأميركية والمشار اليه بالانكليزية FSD، مستخدمًا ولدًا حقيقيًا بعدما انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر السيارة تصطدم بدمية بحجم طفل وتدهسها.

وأثار الفيديو الذي نشره الفريق التسويقي لدى ناقد النظام الخاص بتسلا “dan o’dword” غضبًا بين محبّي تسلا، بشكل خاص لدى معجب يدير حساب @wholeMarsBlog على تويتر.

الأسبوع الماضي، عمر قازي، الشخص الذي يدير الحساب، نشر تغريدة على تويتر سائلًا ما اذا كان أحد من اهالي سان فرانسيسكو يسمح له باستخدام ابنه في اختبار نظام السيارة الكهرباىية، قائلا إنه متلهف ليدحض نتائج ODowds، ويبرهن انه كان يكذب بما يخص فعالية التقنية التي ستغير حياة كثيرين.

ويوم الأحد،قازي، الذي لديه أكثر من ١٣٠ ألف متابع على تويتر، ويتفاعل معه “ايلون ماسك”، مؤسس شركة تسلا، نشر مقطع فيديو على يوتيوب يختبر خلاله نظام القيادة الذاتية الكاملة مستخدمًا طفلًا حقيقيًا.

واستجابة لدعوة قازي، قام “تيد بارك” باصطحاب اثنين من اولاده لإجراء الاختبار في أحد الشوارع السكنية، وقال: “اني واثق بنظام FSD، وأنا الذي سأقود السيارة، وبالتالي أستطيع أن أضغط على الفرامل في أي وقت”.

في أحد الاختبارات، تقف ابنة بارك في وسط الطريق، وبدا أن نظام تسلا FSD تعرّف الى الفتاة من مسافة بطول ثلاث سيارات، اذ تقدمت السيارة الى الأمام بسرعة ٥ أميال في الساعة وتوقفت، رافضةً أن تنطلق الى الأمام حتى أُبعدت الطفلة من طريقها.

أجرى بارك الاختبار نفسه مع ابنه البالغ ٥ اعوام، حيث كان الطفل يقطع الطريق عندما اتجهت سيارة تسلا صوبه من المسافة ذاتها بأقل من ١٠ أميال في الساعة. وأبطأت السيارة حتى قطع الطفل الشارع.

يعلّق الوالد في الفيديو قائلا : “كان الامر مقلقًا في البداية. لكنني كنت أعلم أن السيارة ستكشف الولد وتتوقف”، معتبرًا أن هذه التقنية مهمة وستنقذ حياة الكثير من الأطفال.

الفيديو يحتوي عددًا من الاختبارات التي تظهر النظام يتعرّف على دمية بالاضافة الى شخص بالغ في وسط الطريق، مع العلم أن الاختبار لم ينفَّذ على سرعة تزيد عن ٢٠ ميل في الساعة.

تجدر الاشارة الى أن “قازي” ليس المعجب الوحيد الذي حاول ان يتحقق من فعالية النظام. اذ بعد نشر الفيديو الذي يشكّك بفعالية النظام، قام عدد من سائقي تسلا بالتوجه الى الطرقات للتحقق ما اذا كان نظام القيادة الذاتية الكاملة يمكنه ان يتعرف الى الدمى بحجم طفل.