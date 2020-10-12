أحذية ذكية من “نايكي”

ميزة جديدة كشفت عنها شركة “نايكي” الشهيرة للمنتوجات والألبسة الرياضية، وذلك في أحذيتها الذكية القادمة، والتي أنتجتها بالتعاون مع شركة “غوغل”، إذ سيتمكن المستخدم الآن من ربط حذائه عبر الأوامر الصوتية.

وتم تصميم أحذية “نايكي” لكرة السلة والمسماة Adapt BB بنظام ربط كهربائي ينشّط من طريق الضغط على زر في الحذاء، ولكن الآن يمكن مساعد غوغل الافتراضي القيام بذلك نيابة عنك.

ونقلت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، ان شركة غوغل أضافت الخدمة الصوتية إلى الحذاء، بحيث يمكن الآن للمستخدم أن يستخدم تطبيق “نايكي أدابت” على هاتفه ويقول “ hey google tie my shoes ” او أو” hey google untie my shoes ” ليربط حذاءه او يفكه تلقائياً.

وتعتبر هذه الخاصية جزءاً من مشروع أكبر لغوغل، والذي يتضمن إضافة المساعد الافتراضي إلى 30 تطبيقاً من تطبيقات الجهات الخارجية بما في ذلك تويتر وسبوتيفاي و “ MyFitnessPal“.

وتم تصميم حذاء Nike البالغ ثمنه 400 دولاراً مع نظام ربط داخلي، إذ أضيفت محركات مدمجة إلى الحذاء وأجهزة استشعار ترصد متى تحتاج القدم إلى مزيد من الضغط فتضيّق الحذاء.

وقال بيان شركة Nike: “يمكن المستخدمين إدخال إعدادات مختلفة باللمس أو باستخدام تطبيق Nike Adapt على الهاتف الذكي، بحسب احتياجاتهم”.