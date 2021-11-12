أخبار غير سارة للراغبين بالحصول على "بلاي ستيشن 5"!

يبدو أن عشاق أجهزة “بلاي ستيشن 5” المميزة من شركة سوني، على موعد مع أخبار غير سارة، نتيجة معاناة الشركة في الفترة الأخيرة.

حيث قررت الشركة تخفيض إنتاجها من أجهزة الألعاب مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وكانت الشركة اليابانية قد أطلقت الجيل الخامس من أجهزة ألعابها نهاية العام الماضي لكن منذ ذلك الوقت يعاني الجمهور من شرائها بسبب انخفاض تواجدها في معظم الأسواق وعدم تواجدها في بعضها من الأساس.

وتوقعت الشركة وصول إنتاجها من بلايستيشن 5 إلى 16 مليون جهاز مع نهاية مارس، لكن بسبب النقص الحاد في رقاقات المعالجة قررت تخفيض الإنتاج إلى 15 مليون جهاز – مع هدفها لبيع 14.8 مليون جهاز بحلول مارس على الأقل.

وتعتبر هذه الأخبار غير سارة للذين يرغبون بشراء أجهزة سوني خاصة في فترة الأعياد ونهاية العام، حيث من المرجح أن تستمر معاناة حصولهم عليها للعام الثاني على التوالي.

من جهة أخرى ادعت مجموعة اختراق PlayStation 3 و PlayStation 4 المسماة Fail0verflow أنها تمكنت من الحصول على مفاتيح المستخدم الجذر للمنصة، مما يسمح لها بفك تشفير البرامج الثابتة لجهاز الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك تمكن آندي نجوين (مهندس أمان في شركة جوجل المعروف باسم theflow0 والذي اخترق PlayStation Vita) من الوصول إلى قائمة إعدادات تصحيح الأخطاء ضمن منصة بلاي ستيشن 5 أيضًا.

وهذه عادة ما تكون مخصصة لمجموعات التطوير حتى تتمكن الشركات من اختبار ألعابها. ولكن ظهورها عبر PS5 قد يشير إلى أن TheFlow0 قد وجد نوعًا من استغلال نواة PS5.

وفي السنوات الأخيرة، جمع نجوين ما يقرب من 20000 دولار من المكافآت من لفت انتباه سوني إلى مشكلات الأمان.

وتعد هاتان الخطوتان جديرتان بالملاحظة نظرًا لمستوى الوصول الذي يمنحانه نظريًا لبرنامج المنصة.