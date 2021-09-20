أخطاء قد تؤدي إلى حظر حسابك على “واتس اب”

قد يقوم بعض مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتس آب بارتكاب بعض الأخطاء خلال مراسلاتهم، الأمر الذي قد يؤدي لحظر حساباتهم.

وحذر تقرير تقني، من 9 أخطاء قد تؤدي إلى حظر حساب مرتكبيها على تطبيق ”واتس أب“.

وأشار تقرير موقع gige.de الألماني المختص بالتكنولوجيا الرقمية، إلى أن ”واتس أب“، وضع تسع قواعد ”مهمة“ في شروط الاستخدام لا يُسمح لأحد بخرقها، وهي:

１- إهانة المستخدمين

لا يُسمح بإهانة المستخدمين الآخرين أو تهديدهم أو مضايقتهم أو الإدلاء بأي تصريحات عنصرية أو مسيئة عرقيا في حقهم.

٢- الدعوة للعنف

لا يجوز استخدام WhatsApp للتحريض على العنف أو اتخاذ الإجراءات غير القانونية أو غير اللائقة.

وينطبق هذا أيضًا على مشاركة محتوى له علاقة بجرائم العنف.

٣- نشر أخبار مزيفة

لا يجوز استخدام برنامج المراسلة لنشر أخبار كاذبة مع الكذب المتعمد أو التحريفات أو البيانات المضللة.

٤- أرسل بريد عشوائي

لا يُسمح لمستخدمي WhatsApp بتوزيع ”رسائل مثل الرسائل الجماعية“، كما يحظر استخدام ”المراسلة التلقائية“ أو ”الاتصال التلقائي“.

لذلك لا يُسمح بالرسائل أو المكالمات التي تم تسجيلها مسبقًا وإرسالها تلقائيًا في وقت معين، لكن هناك استثناء فقط إذا كان لديك موافقة من جانب WhatsApp.

٥- تزييف الهوية

WhatsApp لا يتطلب أسماء حقيقية، إذ يمكن التعرف على المستخدمين من خلال أرقام هواتفهم.

وبينما يمكن اختيار الاسم بحرية، فإنه لا يُسمح لك بالتظاهر بأنك شخص مختلف الهوية.

٦- توزيع البرامج الضارة

لا يُسمح لك باستخدام برنامج المراسلة لتوزيع الفيروسات أو البرامج الضارة.

٧- التجسس على المستخدمين

لا يُسمح لك بالتجسس على المستخدمين عبر WhatsApp ولا يجوز الحصول على أي معلومات من المستخدمين أو عنهم بطريقة غير مسموح بها أو غير مصرح بها.

٨- التغيير المتكرر لرقم الهاتف المحمول

WhatsApp مرتبط برقم هاتف محمول، فلا يوجد حساب يمكنك تسجيل الدخول إليه باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور.

وإذا قمت بتغيير رقم هاتفك المحمول كثيرًا، يمكن لـ WhatsApp في مرحلة ما استبعادك من عملية التحقق.

٩- اختراق واتساب أو التلاعب في التعليمات البرمجية

سيتم حظر أي شخص يحاول اختراق برنامج المراسلة أو التلاعب بالرمز بأي شكل من الأشكال على الفور.