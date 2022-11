أخيراً.. خبر سار من ماسك عن سرعة تويتر

يعاني تويتر من أزمات عديدة منذ تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إدارة الموقع الأزرق، وسط سيل من الانتقادات بسبب مشكلات فنية وتقنية، أو تسريح آلاف الموظفين.

إلا أن ماسك زف أخيراً، بشرى سارة للمستخدمين، مؤكداً أن تحسينات مهمة قادمة إلى المنصة، لناحية السرعة خصوصاً.

You might notice small, sometimes major, improvements in speed of Twitter. Will be especially significant in countries far away from USA.

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022