الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدلة جديدة حول صلاحية كوكب المريخ للحياة

منذ 33 دقيقة
سطح كوكب المريخ

سطح كوكب المريخ

A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة حديثة عن أدلة متزايدة حول صلاحية كوكب المريخ للسكن منذ مليارات السنين.

وتوصل المسبار “كيوريوسيتي” التابع لوكالة ناسا، إلى أدلة تؤكد وجود بحيرات على كوكب المريخ في الماضي.

ورصد المسبار وجود معادن طينية على جبل “شارب” الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 5 كيلومترات، والتي تشكلت بسبب البحيرات والجداول التي كانت تتدفق من خلال قمة “غيل كراتر” المركزية للمريخ، وفقا لـ”ناسا”.

لكن تلك الجداول جفت متحولة إلى كثبان رملية ورواسب، وتحولت المنطقة من “غنية بالطين” إلى أخرى “مليئة بالكبريتات المعدنية المالحة”، ما يشير إلى تحول كبير في مناخ المريخ حدث منذ مليارات السنين، وفقا لناسا.

كوكب المريخ

كوكب المريخ

وفي سياق متصل، يشير بحث جديد نشره موقع “ساينس أليرت”، إلى عدة علامات على صلاحية بعض المناطق من كوكب المريخ للحياة منذ مليارات السنين.

ومن خلال دراسة شاملة للصور التي تم التقاطها بواسطة مركبة استكشاف المريخ ” مارس ريكونيسانس أوربيتر”، اكتشف العلماء وجود رواسب طينية بمناطق في الكوكب الأحمر.

ويشير الطين إلى وجود الماء على المدى الطويل، ويعتقد فريق البحث أن “المياه تدفقت على الكوكب الأحمر منذ حوالي 3.8 مليار سنة إلى حوالي 2.5 مليار سنة”.

وتقول العالمة بمعهد علوم الكواكب في ولاية أريزونا، كاثرين ويتز، إن ” الرواسب الطينية تقع تحت عمق 200 كيلومتر”، وهو ما قد يدل على وجود بحيرة تحت سطح الكوكب الأحمر.

ويعتقد الباحثون أن ظروف الحياة كانت متوفرة على الكوكب بشكل متكرر، حتى وقت متأخر نسبيا من تاريخ المريخ، وفقا لـ”ساينس دايركت”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    وكالة ناسا
    ناسا تجري أول عملية إطلاق تجاري إلى الفضاء
    شعار منصة نتفليكس
    اشتراك جديد من نتفليكس في نهاية العام.. إليكم التفاصيل
    شعار شركة بي إم دبليو
    السيارات الكهربائية.. بي إم دبليو تدخل خط المننافسة الشرسة مع تيسلا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟