أدنوك تبدأ أولى خططها لخفض انبعاثات الكربون

قالت شركة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على عقد تزيد قيمته على 600 مليون دولار من شركة أدنوك للغاز لتشييد وحدات في مصنع حبشان لالتقاط الكربون وتخزينه في إطار جهود أدنوك للغاز التي تتخذ من أبوظبي مقرا لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

وحدد منتجو الطاقة على مستوى العالم التقاط وتخزين الكربون كخطوة أساسية لخفض الانبعاثات من دون تقليص إنتاج النفط والغاز، وبدأوا في الاستثمار في مثل هذه التكنولوجيا في وقت تتجه فيه البلدان على مستوى العالم بشكل متزايد نحو الوقود النظيف.

وتعمل تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون على إزالة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية من الغلاف الجوي أو التقاطه لدى انبعاثه وتخزينه تحت الأرض.

وسيشكل عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد من شركة أدنوك للغاز دفعة لشركة بتروفاك التي تتخذ من جيرسي مقرا والتي سجلت في أغسطس آب خسائر نصف سنوية متأثرة بضعف النشاط في أكبر وحدة للأعمال الهندسية والتشييد لديها.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان إن عقد أدنوك يتضمن تسليم وحدات لاحتجاز الكربون وما يرتبط بذلك من بنية تحتية من خطوط الأنابيب وكذلك شبكة من الآبار لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وضخه.