أرباح “شاومي” إلى ارتفاع.. “13.4 مليار دولار” في الربع الأخير من 2021

أعلنت شركة شاومي “Xiaomi” للهواتف الذكية عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة أرباحها للربع الأخير من العام الماضي 2021، وفق ما نقل موقع “فوربس”.

وحققت الشركة الصينية نمواً قدره 21.4%، مما سجل ارتفاعاً في الإيرادات وصل إلى 13.45 مليار دولار، متفوقة على التوقعات، على الرغم من أن شحنات الهواتف المحمولة ما تزال تنمو ببطء نتيجة النقص العالمي في الرقائق وتداعيات جائحة كوفيد-19.

ارتفعت الإيرادات إلى 85.58 مليار يوان (13.45 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة مع 70.46 مليار يوان (11.06 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بينما كانت توقعات المحللين عند 81.80 مليار يوان (12.8 مليار دولار)، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ارتفع صافي الدخل بنسبة 39.6% إلى 4.47 مليار يوان (7 مليارات دولار تقريبًا)، وهو أيضًا أعلى من توقعات المحللين عند 4.2 مليار يوان في المتوسط، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

أشارت الشركة في بيان إلى أن شحنات الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 4.4% إلى 44.1 مليون وحدة في الربع الأول.

يذكر أن شاومي تفوقت على شركة أبل الأميركية خلال الربع الثاني من 2021 لتصبح ثاني أكبر مورد للهواتف الذكية، وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس.

أزمة الرقائق

دفعت القيود العالمية التي فرضتها الدول لمواجهة انتشار كوفيد-19 منذ أواخر 2019، معظم القطاعات حول العالم لمواجهة مصاعب بسبب وجود كميات قليلة جدًا من رقائق الكمبيوتر.

وقد ساعد التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب المتبادلة على شركات التكنولوجيا من الطرفين، إلى تفاقم أزمة سلاسل التوريد عالميًا.

وعلى الرغم من ارتفاع شحنات الهواتف الذكية إلى 342.8 مليون هاتف ذكي إلى المستهلكين المحليين خلال 2021 في الصين، مقارنة بإجمالي 296 مليون في 2020، أي بزيادة 15.9% على أساس سنوي، فإنها ما تزال دون معدلات ما قبل كوفيد-19.

وفي الربع الأخير من عام 2021، انخفضت الشحنات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 371 مليون هاتف، بسبب نقص سلسلة التوريد وعودة ظهور حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.