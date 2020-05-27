أرباح هائلة.. عائدات الشركة الأم لـ”تيك توك” تنمو 130%

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

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حققت شركة ByteDance الشركة الأم لـ “TikTok ” أكثر من 17 مليار دولار كعائدات العام الماضي، وهو ما يمثل نموا بـ130% عن العام 2018.

فيما بلغت الأرباح الصافية بنهاية 2019 ، 3 مليارات دولار بحسب مصادر وكالة بلومبيرغ.

وتظهر الأرقام أن الشركة الناشئة تنمو بمعدل سريع ولديها مليار ونصف المليار مستخدم نشط شهريًا و6 مليارات دولار نقدا.

كما تمتلك الشركة مجموعة من التطبيقات التي تتضمن منصة TikTok، وتطبيق صيني آخر للفيديو القصير وتطبيق ثالث يقدم خدمة الأخبار.

كما قامت الشركة بتعيين Kevin Mayer رئيسا تنفيذيا لشركة TikTokمؤخرا وهو كان يشغل منصب رئيس قسم الفيديوهات عبر الإنترنت في شركة ديزني الأميركية.

هذا وتقدر قيمة شركة ByteDance بين 105 مليارات دولار و140 مليار دولار.

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