أربعة خيارات.. ميزات جديدة من تيك توك لتحسين المراسلة المباشرة

أطلق تطبيق الفيديو الصيني الشهير “تيك توك” تحديثات جديدة تتعلق بتحسين إعدادات الرسائل المباشرة، عبر تصنيف المستخدمين لأربعة خيارات (الجميع، أو الأصدقاء المقترحون، أو الأصدقاء، أو لا أحد).

وقبل التغيير، الذي كان موقع (The Information) أول من رصده، كانت خدمة تيك توك تقيّد إمكانية تلقي الرسائل المباشرة بالأصدقاء، أو الأصدقاء المقترحين.

ويوضح موقع تيك توك الإلكتروني أن أي أحد يمكنه أن يُرسل إليك رسالة مباشرة إن اخترت خيار “الجميع” (Everyone)، وستُحفظ الرسائل التي تأتي ممن تتابعه ويتابعك أو الأشخاص الذين تتابعهم، في صندوق الوارد، أما الرسائل التي تأتي من الأشخاص الذين لا تتابعهم ستبقى في قسم طلبات الرسائل، حيث يمكنك اختيار قبولها، أو حذفها، أو الإبلاغ عنها.

وإن اخترت خيار “الأصدقاء المقترحون” (Suggested Friends)، فهذا يعني أن الأصدقاء الموصى بهم، ويشمل ذلك أصدقاء فيسبوك المُزامَنين، وجهات الاتصال للهاتف، يمكنهم أن يرسلوا إليك رسالة مباشرة.

ويعني خيار “الأصدقاء المشتركون” (Mutual Friends) أن أي شخص أنت تتابعه وهو يتابعك سيتمكن من إرسال رسالة مباشرة إليك.

أما خيار “لا أحد” (No one) فيعني منع تلقي الرسائل المباشرة من أي أحد على المنصة. ونبّهت تيك توك إلى أنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى سجل الرسائل في صندوق الوارد، ولكنك لن تتلقى أي رسائل مباشرة في تلك الدردشات.

ولتغيير إعدادات الرسائل المباشرة، فيمكنك ذلك من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي أسفل الشاشة الرئيسية لتيك توك، ثم النقر على زر القائمة (Menu) في الأعلى، ثم اختيار الإعدادات والخصوصية (Settings and Privacy)، ثم النقر على الخصوصية (Privacy). ومن هناك، عليك اختيار “الرسائل المباشرة” (Direct Messages) حيث ستكون قادرًا على اختيار من تريد أن تسمح له بأن يُرسل إليك رسائل مباشرة.

ويمثل التغيير الجديد من تيك توك أحدث خطوة منها لتوسيع الميزات الاجتماعية على منصتها في سعيها للتنافس مع خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام التابعة لشركة ميتا.

وفي في شهر أيار/ مايو الماضي، قدمت تيك توك علامة التبويب “الأصدقاء” (Friends) الجديدة التي حلت محل علامة التبويب السابقة “اكتشف” Discover، وذلك في محاولة لتقديم طريقة جديدة للتوصية بالمحتوى بناءً على صداقات المستخدم الفعلية.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت تيك توك نسخة من ميزة (BeReal) تحت اسم (TikTok Now) التي تحدث المستخدمين على نشر المحتوى كل يوم في وقت محدد مقابل مشاهدة منشورات أصدقائهم.