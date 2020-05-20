أزعج المستخدمين.. عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب

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تعرض تطبيق واتساب لعطل مفاجئ، أزعج المستخدمين بسبب أثره على الاقتران بين أجهزة الكمبيوتر والهاتف.

واختبر العديد من المستخدمين عطلا مجهول السبب، أدى إلى مشاكل في رفع الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو على واتساب من خلال الحواسيب المقترنة بـ“واتساب ويب“.

ووفقًا لموقع رصد الأعطال ”سيرفيس داون“، أبلغ العشرات عن العطل فور حدوثه، بعد أن بدا أن الوسائط تظل معلقة في وضع الرفع على تطبيق الكمبيوتر، دون أن تكتمل العملية.

كما ذُكر أن العطل ضرب أيضا إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية على جهاز الكمبيوتر.

ومع ذلك يبدو أن هذه الخدمات تعمل بالكامل على تطبيق الهاتف نفسه، دون مشاكل، حيث يظهر العطل فقط عندما يحاول المستخدمون استخدام تطبيق الحاسوب.

ولم يتضح بعد النطاق الكامل للعطل الذي اختبره المستخدمون في الشرق الأوسط، وما إذا كانت الشركة على علم بالمشكلة.