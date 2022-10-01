أزمة بطاريات جديدة تلاحق سامسونغ

يبدو أن أزمة جديدة تتعلق بجودة البطاريات تلوح في سماء شركة سامسونغ، ما يعيد إلى الأذهان حالات انفجار بطاريات هاتف ‏سامسونغ غالاكسي نوت 7، والتي دفعت الشركة إلى “إعلان وفاة” الهاتف بعد أشهر قليلة من إطلاقه‎.‎

وتتعلق المشكلة الحالية بـ “تضخم” بطارية هواتف سامسونغ أو انتفاخها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشاكل، وهي لا تنطبق على ‏نوع واحد من هواتف سامسونغ بل تشمل الهواتف القديمة وحتى الجديدة نسبياً‎.‎

ويقول أخصائي التطوير التكنولوجي هشام الناطور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما يحدث مع سامسونغ حالياً يشبه “كرة ‏الثلج” التي تتزايد على مدار الساعة، حيث بدأت القصة مع اليوتيوبر‎ Mrwhosetheboss ‎وانتشرت لتشمل العديد من الخبراء ‏وحتى الأفراد العاديين‎.‎

وبحسب الناطور فإن اليوتيوبر‎ Mrwhosetheboss ‎قام بجمع هواتف سامسونغ “الرائدة” منذ عام 2010، وحين قرر مؤخراً تصوير ‏فيديو يجمع كل هذه الهواتف، لاحظ أن هاتف “غلالكسي نوت 8” الذي صنع في 2017 يعاني من “انتفاخ” بالبطارية ما تسبب ‏بانفصال الغطاء الخلفي عن هيكل الهاتف‎.‎

ويضيف الناطور إن المفارقة كانت بملاحظة اليوتيوبر أن الأمر نفسه حصل لهاتفين آخرين لديه هما غالاكسي أس 6 تصنيع 2015 ‏وغالاكسي أس 10 تصنيع 2019، حيث قرر عندها الإعلان عن الأمر عبر تويتر ما دفع بسامسونغ للتواصل معه وطلب الأجهزة ‏لفحصها ومعرفة ما الذي حصل لها‎.‎

وبعد أكثر من 50 يوماً من سحب سامسونغ للهواتف لم يتلقَ اليوتيوبر أي جواب رسمي من الشركة، ما دفعه مجدداً للعودة الى تويتر، ‏ليجد أن هناك العديد من الخبراء والتقنيين واليوتيوبرز سبقوه في الإعلان عن المشكلة، إذ أشار أحد اليوتيوبرز التقنيين إلى أن جميع ‏هواتف سامسونغ التي يفوق عمرها ثلاث سنوات عرضة بالفعل لخطر انتفاخ البطارية‎.‎

من جهته شدد مهندس الاتصالات عيسى سعد الدين في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” على ضرورة انتظار “التبرير” الذي ستقدمه ‏سامسونغ التي لها باع طويل جداً مع مشاكل البطاريات، لدرجة دفعت البعض إلى وصف ما يحصل مع الشركة بأنه “لعنة ‏البطاريات‎”.‎

وبحسب سعد الدين فإن ما هو أكيد أن هناك مشكلة بالفعل مع بطاريات هواتف سامسونغ والأمر ليس مجرد حادث عرضي، حيث أن ‏الوقائع والاثباتات، التي ظهرت أكدت أن الآلاف من مالكي هواتف سامسونغ عانوا أو يعانون من “انتفاخ البطارية”، ومن مشكلة ‏سخونة البطارية أثناء الاستخدام، في الوقت الذي أكد فيه أغلب التقنيين والخبراء أن هذه المشكلة لم تظهر على هواتف آيفون وغوغل‎.‎

ويشرح سعد الدين بأن الخطر الرئيسي من انتفاخ بطارية أي هاتف يتمثل في أن ينتهي باحتراق الجهاز وما قد ينتج عن ذلك من ‏أضرار، فرغم أن هذا الاحتمال نسبته ضئيلة إلا أنه وارد وهذا ما لا ترغب سامسونغ بسماعه مجدداً، خصوصاً أنها عملت جاهدة في ‏السنوات الأخيرة للتخلص من ذيول انفجار بطارية نوت 7‏‎.‎