أزمة جديدة تعصف بـ"بيتكوين"

تباينت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات الثلاثاء، فيما لا تزال بيتكوين أسفل 20 ألف دولار.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء بنسبة 6.03% لتهبط إلى 972.41 مليار دولار، وسط حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 114.10 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى عمليات البيع المكثفة للعملات المشفرة أمس.

أزمة شركة تعدين بيتكوين

كشفت وثيقة جديدة مقدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مساء الإثنين، عن مقاضاة شركة بيتماين تكنولوجيز المصنعة لمنصات التعدين لشركة آيريس إنرجي لتعدين بيتكوين، واتهام الأخيرة بالفشل في “الانخراط في مناقشات إعادة هيكلة بحسن نية” لبعض المدفوعات الرئيسية المستحقة يوم ٨ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتلقت آيريس إنرجي إشعارًا منفصلًا الأسبوع الماضي من الدائنين يزعمون فيه أنها “فشلت في الحفاظ على تأمين كافٍ” وأن ذلك سوف يشكل تقصيرًا إذا لم يتم علاجه في غضون ١٠ أيام.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء بنسبة 0.04% ليصل إلى 19,834.58 دولار، بحسب منصة “coinmarketcap” لرصد أسعار العملات الرقمية المشفرة.

سجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر والأشهر في العالم نحو 377.913 مليار دولار، مقابل 401.15 مليار دولار في ختام تداولات أمس الإثنين.

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.18% إلى 1,485.60 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.10% إلى 329.51 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.56% إلى 0.4406 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.03% إلى 0.385 دولار.

وواصل سعر عملة دوجكوين DOGE انهياره بنسبة 0.66% إلى 0.102 دولار.

كما تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.06% إلى 6.63 دولار.