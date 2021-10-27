أزمة جديدة لـ"فيسبوك" بشأن معالجة المعلومات الخاطئة عن لقاح كورونا

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة “فيسبوك” أرجأت تنفيذ مقترحات موظفيها في مجال مكافحة المعلومات غير الدقيقة حول اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشارت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إلى أنه “في مارس الماضي، توصل الباحثون في “فيسبوك” إلى طريقة لاستبدال المصادر غير الموثوقة جزئيا في موجز الأخبار للشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم ذاته بمصادر معلومات موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية”.

وتابعت: “كتب أحد موظفي الشركة ردا على تقرير داخلي حول الدراسة: “استنادا إلى النتائج، أعتقد أننا نتطلع إلى إطلاق التحديث في أقرب وقت ممكن”، ومع ذلك، فإن إدارة الموقع أرجأت القرار إلى أجل غير مسمى”.

وأوضحت: “لم يتم إجراء أي تغييرات على سياسة المعلومات حتى أبريل الماضي، وعندما تم اقتراح إيقاف التعليقات على منشورات اللقاحات حتى تتمكن الشركة من التعامل بشكل أفضل مع المعلومات المضللة، لم يكن هناك رد فعل من الإدارة”.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام العالمية سلسلة جديدة من التحقيقات في مشكلات “فيسبوك”، حيث ساهمت 17 وسيلة إعلام أمريكية في دراسة وثائق كشفتها الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرغ خرج عن صمته بشأن الوثائق المسربة التي تحمل العديد من الاتهامات ضد إمبراطوريته العالمية.

وقال زوكربيرغ في منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أمس الاثنين، والذي هو ملخص مكالمة مع المستثمرين بشأن أرباح الشركة للربع الثالث، أن الادعاءات الأخيرة ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هي محاولة “لرسم صورة خاطئة لشركتنا”.

وأضاف: “من وجهة نظري أن ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا”، وأردف: “إن النقد بحسن نية يساعدنا على التحسن، والحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة، حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي لا تخصنا وحدنا”.