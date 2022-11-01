الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة نقص الرقائق تعصف بشركة تويوتا

منذ 37 دقيقة
شركة تويوتا

شركة تويوتا

A A A
طباعة المقال

سجلت شركة تويوتا موتور، الثلاثاء، هبوطا أسوأ من المتوقع في الأرباح الفصلية عند 25 بالمئة وخفضت هدف إنتاجها السنوي، إذ تكافح الشركة اليابانية ارتفاع تكاليف المواد ونقصا مزمنا في أشباه الموصلات.

كما حذرت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم من حيث المبيعات من استمرار صعوبة التنبؤ بالمستقبل بعد أن سجلت رابع انخفاض فصلي على التوالي في أرباحها، مما يشير إلى قوة العوامل المعاكسة للنشاط التي تواجهها.

وقال كازوناري كوماكورا مدير المشتريات بالمجموعة “تجاوزنا أسوأ مرحلة، ولكن … ليس هذا بالضرورة وضعا نحصل فيه على الإمدادات بالكامل. لا أعلم متى سينتهي نقص الرقائق”.

وهبطت الأرباح التشغيلية للشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول إلى 562.7 مليار ين (3.79 مليار دولار)، أقل بكثير من تقدير متوسط الأرباح البالغ 772.2 مليار ين في استطلاع أجرته شركة رفينيتيف وشارك فيه 12 محللا. وأدت مبيعات تويوتا إلى أرباح 749.9 مليار ين قبل عام، وبلغت أرباح الشركة 578.6 مليار ين في الربع الأول .

وقال كاماكورا إن النقص العالمي في رقائق السيارات مستمر، إذ منح مصنعو الرقائق أولوية للإمدادات الموجهة للسلع الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بينما أبطأت الكوارث الطبيعية وإغلاقات كوفيد-19 واضطرابات المصانع تعافي إمدادات رقائق السيارات.

وأردف أن إمدادات أشباه الموصلات من النوع القديم، التي تجذب القليل من الاستثمارات الرأسمالية في الوقت الحالي، ستظل شحيحة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    عالم ميتافيرس
    أبرز 5 مخاطر ستترتب على دخول عالم ميتافيرس
    آيفون 14
    بـ135 ألف دولار.. إصدار فاخر من "آيفون 14"
    إنستغرام
    إنستغرام تصلح خطأ تسبب في انقطاع الخدمة لـ8 ساعات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    الرئيس نجيب ميقاتي
    الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة