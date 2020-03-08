تكنولوجيا وعلوم

أستراليا .. اشتباكات نسائية بسبب “ورق التواليت‎”

وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اتهامات، اليوم الأحد، لامرأتين نشب بينهما شجار عنيف على ورق التواليت بعد أن قررت المتاجر الرئيسة قصر حصول كل شخص على عبوة واحدة وسط شراء مسعور من السكان لورق التواليت.

وقالت الشرطة إنه تم إصدار إخطار لكل من الامرأتين اللتين يبلغ عمراهما 23 و60 عاما بالمثول أمام المحكمة بسبب الشجار الذي نشب بينهما في أحد المتاجر. ومن المقرر أن تمثل الامرأتان أمام محكمة محلية في 28 أبريل/ نيسان.

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وأصبح ورق التواليت، بشكل غير متوقع، المنتج الرئيس الذي يسعى الناس لتخزينه بسبب القلق من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى نقص المعروض منه.

وتصدر ورق التواليت عناوين الصحف أمس السبت عندما تم استدعاء الشرطة لمتجر في جنوب غرب سيدني بعد نشوب مشاجرة بين ثلاث سيدات بسبب ورق التواليت.

وعرض مقطع مصور انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي تلك السيدات وهن يصرخن ويتعاركن بشأن عربة تسوق مليئة بورق التواليت، ما اضطر الموظفين للتدخل.

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