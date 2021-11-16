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أسرار الإصدار الجديد من لعبة “شارلوك هولمز تشابتر1”

منذ 17 دقيقة
لعبة شارلوك هولمز

لعبة شارلوك هولمز

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انتشر المقطع الدعائي للعبة “شارلوك هولمز”، حيث أظهر مجموعة متنوعة للغاية من الشخصيات لكل منها علاقة مختلفة مع المحقق.

وتدور أحداث اللعبة في القرن التاسع عشر مثل القصة الأصلية، وتبدأ مغامرة اللعبة في جزيرة “كوردونا”، حيث يتعين على شيرلوك التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة والدته كما ذكر موقع “كولايدر”.

ويمنح هذا المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتان إثارة لاستكشاف اللعبة لخلفيتها الدرامية الأصلية التي لم يسمع بها أحد من قبل، حيث يكشف شخصية المخبر المشهور عالميًا حينما كان شابًا قبل أن يصبح أسطورة في حل الجريمة.

وطورت اللعبة شركة “فروغ وورز”، ويرافق شيرلوك جون، صديقه الوحيد، ولقد تم توضيح أن هذا ليس الدكتور جون واتسون، ولكن جون آخر قبل أن يلتقي شيرلوك بشريكه الشهير.

الأمر متروك للاعب لتقرير الطريقة التي يجري بها تحقيقاته، والطريقة التي يرغب باتباعها.

ومن مزايا اللعبة توفر الترجمة والدبلجة العربية، ويعتبر العالم الافتراضي للعبة متوسطًا، والرسوميات تعد جيدة من حيث الدقة.

وتصدر اللعبة اليوم رسميُا، وهي متاحة للتنزيل على جميع الأجهزة سواء “بلايستيشن” أو “إكس بوكس” أو الحاسب الشخصي.

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