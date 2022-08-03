أسرع بـ 50 مرة من G5.. تطوير تقنيات جديدة لشبكات G6 في روسيا

أفادت مصادر مطلعة في مجال تطوير الإلكترونيات الحديثة في روسيا بأن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات G6.

وأوردت وسائل إعلام روسية نقلا ن مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليغ إيفانوف قوله: “روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها، وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها”.

وأشار مصدر لصحيفة “إزفيستيا” الروسية إلى “أن التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل”.

وفي السياق قال المحلل والخبير التقني في Mobile Research Group، إيلدار مورتازين :”إن تطوير شبكات الجيل السادس الخلوية في روسيا مرتبط بتطوير شبكات 5G، فالعملية تأتي بشكل تراتبي، ومن المستحيل تطويرمعدات لشبكات 6G دون تطوير معدات لشبكات 5G أولا”. وأردف “من الضروري جدا تطوير شبكات 6G في روسيا، بغض النظر فيما إذا كانت معدات هذه الشبكات محلية التطوير أو مطورة في الصين أو في دول أوروبية”.

ويذكر أن الخبير التقني ورئيس مركز “NTI” الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، كان قد لفت في وقت سابق إلى “أن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية”.

ووفقا للتوقعات فإن سرعة نقل البيانات في شبكات6G من المفترض أن تصل إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات 5G الحديثة التي لا تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.