أسعار أجهزة بلايستيشن 5 الجديدة.. سوني تصدم عشاقها

أعلنت شركة سوني اليابانية المصنعة لأجهزة PlayStation 5، الخميس، أنها سترفع أسعار أجهزتها وملاحقاتها في أنحاء كثيرة من العالم.

وأوصت شركة “سوني إنتر أكتيف إنترتاينمنت” (اس آي إي) برفع سعر التجزئة لوحدة التحكم هذه في أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا، وفق ما قال كبير مسؤولي الشركة جيم ريان.

وقال ريان إن المستهلكين الأمريكيين لن تطالهم هذه الزيادات، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وسترتفع أسعار أجهزة PS5 Digital Edition للبيع بالتجزئة في أوروبا إلى 449,99 يورو (450 دولاراً)، بعدما كان السعر يقرب من 400 يورو.

وسيباع الجهاز نفسه في المملكة المتحدة مقابل 389,99 جنيهاً استرلينياً (462 دولاراً)، بعدما كان سعره 359,99 جنيهاً استرلينياً. أما في اليابان فسيرتفع سعره إلى 49478 يناً (363 دولاراً)، بعدما كان 43978 يناً.

وعزت سوني هذا الارتفاع في الأسعار إلى “معدلات التضخم العالمية المرتفعة بالإضافة إلى اتجاهات العملة المعاكسة”.

وقال ريان في بيان “بناءً على هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، اتخذت شركة +اس آي إي+ قراراً صعباً بزيادة سعر التجزئة الموصى به لبلاي ستيشن 5 في أسواق محددة”.

وقال إن الأولوية القصوى الحالية لشركة سوني تتمثل في معالجة أزمة الإمداد التي جعلت شراء أجهزة PS5 أمراً صعباً.

6 مليارات دولار تعويضات

تواجه شركة “سوني” دعوى قضائية جماعية محتملة في المملكة المتحدة، بسبب مزاعم “سرقة” المستهلكين عبر فرض رسوم إضافية على ألعاب بلايستيشن وعمليات الشراء داخل الألعاب.

وقد تستقطب القضية نحو 8.9 مليون عميل وقد تصل التعويضات إلى 5 مليارات جنيه استرليني (5.9 مليار دولار). يُمكن أن تضم الدعوى القضائية أي شخص في المملكة المتحدة قام بشراء ألعاب رقمية أو محتوى إضافي على وحدة التحكم الخاصة به، أو من خلال متجر “بلاي ستيشن” منذ أغسطس 2016.

تتزايد أعداد هذا النوع من القضايا الجماعية، التي تتبع الطريقة الأمريكية، في المملكة المتحدة، ولكن لا يتعين على الشخص المتضرر أن يكون على دراية بالقضية المراد إدراجها. لم يُسمح بالاستمرار في مطالبة واحدة خلال السنوات الخمس منذ تطبيق القواعد في عام 2015. ولكن عام 2021 شهد الموافقة على أربع مطالبات. توجد حالياً تسع مطالبات مجازة في محكمة استئناف المنافسة وعلى الأرجح سيزيد عدد المطالبات المنتظرة في الأشهر المقبلة.