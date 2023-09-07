أسعار العملات الرقمية.. بتكوين تواصل الصعود

مع استمرار صعود عملة بيتكوين، سادت حالة من التباين على أسعار العملات الرقمية، في مستهل تعاملات الخميس.

وفي وقت سابق، تقدمت وزارة الخزانة الأمريكية باقتراح لإلزام بورصات العملات المشفرة العاملة داخل الولايات المتحدة بالإفصاح عن معلومات مفصلة تخص معاملات العملاء لمصلحة الضرائب.

هذا المقترح في حالة اعتماده رسميا، سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2026، وسيتم تطبيقه على عدد من بورصات العملات المشفرة العاملة في أمريكا، مثل بورصة كوين بيس غلوبال، وبورصة كراكن.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول 2023 بنسبة 0.22% إلى 25.838 ألف دولار.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 502 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 12.39 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 5.08% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.42% اليوم إلى 1640.24 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.37% ليسجل 215.70 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.54% ليبلغ 0.2574 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.28% ليسجل 0.50315 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 0.063762 دولار.