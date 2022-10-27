أسعار العملات الرقمية تتراجع.. وبيتكوين تحاول الثبات

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الخميس، فيما تحاول بيتكوين الحفاظ على مكاسبها فوف 20 ألف دولار.

وتترقب عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) المشفرة بدء الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول، في سياسة التيسير النقدي خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وترددت أنباء عن نية باول تهدئة وتيرة زيادة أسعار الفائدة بدءًا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحيث تصبح الزيادة 50 نقطة أساس (0.50%) فقط، مقابل 75 نقطة أساس (0.75%) تم تطبيقها في آخر زيادة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

ربما بدأ سوق الكريبتو بتلقي هدايا باول بشكل مسبق حيث عادت من جديد القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة إلى مستوى التريليون دولار، والذي تراجعت عنه أكثر من مرة على مدار العام الجاري، وسجلت القيمة السوقية للكريبتو اليوم 1.1 تريليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 3.25%، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة ماضية بنحو 103.47 مليار دولار.

ومن العوامل المساعدة أيضاً في عودة جاذبية العملات الرقمية المشفرة، هو التحسن الملحوظ في تكنولوجيا التعدين بسوق الكريبتو، والتي أصبحت تعتمد على طاقة أقل وجودة وأمان أعلى.

سعر عملة بيتكوين اليوم

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الأشهر والأكبر في العالم بنسبة 0.52% خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتصل قيمتها إلى 20,737.11 دولار.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم نحو 399.6 مليار دولار، وهي قيمة أعلى من قيمة افتتاح التداول أمس التي سجلت 387.48 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجعت عملة إيثريوم Ethereum ETH خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.70% ليبلغ سعرها 1,556.27 دولار.

كما هبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.65% ليسجل مستوى 291.20 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل XRP اليوم الخميس بنسبة 0.58% ليسجل سعرها نحو 0.4727 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنحو 1.26% ، ليصل إلى 0.4091 دولار.

وخسر سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.74% ليصبح بنحو 0.0791 دولار.

وهوي سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.12% مسجلا نحو 6.56 دولار.