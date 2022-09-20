أسعار العملات الرقمية.. كم بلغت قيمة بيتكوين؟!

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها، الثلاثاء، وشهد سعر بيتكوين زيادة طفيفة وسط ترقب لكلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في سوق الكريبتو بنحو 3.65% لتصل إلى 935.42 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 71.59 مليار دولار.

ويترقب سوق الكريبتو إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي، نتائج اجتماع يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2022، والتي تشير أغلب التوقعات إلى زيادة في سعر الفائدة على الدولار تتراوح بين 75 نقطة أساس (0.75%) و100 نقطة أساس (1%)، وفي حالة زيادة سعر الفائدة قد يتعرض سوق الكريبتو لتراجعات حادة، نتيجة عزوف المستثمرين عن الاستثمار في أدوات مالية عالية المخاطر مثل بيتكوين، والتوجه إلى الاستثمار الآمن ذو الفائدة المرتفعة مثل السندات وأذون الخزانة.

وعلى صعيد إيثريوم تشهد عملية الدمج بين إيثريوم وسلسلة مُنارة خطراً مترقباً، وهو أنه بعد الانتهاء من ترقية الدمج، انتقلت إيثيريوم Ethereum (ETH) إلى آلية إجماع لإثبات الحصة (PoS)، مما ساعد نظام بلوك تشين للشبكة على أن يصبح موفرًا للطاقة وآمنًا.

ومع ذلك، تكشف بيانات التعدين عن اعتماد إيثريوم الشديد على فلاش بوتس (Flashbots) – خادم واحد ينفذ 82% من العمليات – المتحكم الرئيسي في الشبكة، مما يثير مخاوف بشأن نقطة فشل واحدة للنظام البيئي.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد بنسبة 0.47% إلى 19443.76 دولار، وبذلك فقد حدت العملة المشفرة الأشهر في العالم من خسائرها الأسبوعية البالغة 10%.

وزادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 370.7 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 0.62% إلى 1365.08 دولار.

وقفز سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.02% ليبلغ 270.41 دولار.

ونزل سعر عملة الريبل XRP نحو 0.74% من قيمته ليسجل 0.3756 دولار.

كما هبط سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.29% إلى 0.4472 دولار.

وانخفض سعر دوجكوين DOGE بنحو 0.22% ليصل إلى 0.05845 دولار.

وخسر سعر بولكادوت Polkadot نحو 0.03% ليسجل 6.32 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.