أشهر 5 مواقع عربية لتبسيط العلوم

يحاول العلم الإجابة عن كافة التساؤلات التي تشغل بالنا، ومع كل يوم تظهر الكثير من الأخبار العلمية التي تكشف عن فتح جديد في مجال العلم، أو تشرح نظرية أو تطبيقًا عمليًّا على مبدأ علمي، لكن وسط أنباء السياسة والاقتصاد تختفي هذه الأخبار ولا يجد العاشق للعلوم والتكنولوجيا مكانًا يخصص له أخبارًا علمية فقط.

من هنا بدأت تطفو على السطح فكرة المواقع المتخصصة في أفكار العلوم والتكنولوجيا والمستقبل، ومع أن هناك بالفعل الكثير من المواقع العلمية باللغة الإنجليزية مثل «ساينيتفيك أمريكان»، و«بوبيولار ساينس» فليس هناك الكثير المواقع العربية المتخصصة في مجال العلوم، كما أنها لم تظهر سوى منذ بضع سنوات.

في هذا التقرير نرصد أهم خمسة مواقع علمية باللغة العربية، ستبقيك على اطلاع بكل ما يحدث حولك من أخبار العلم والتكنولوجيا.

1- «العلوم للعموم».. العلم بلغة الشباب

تُعد النسخة العربية من المجلة الأمريكية الأصل «popular science» إحدى أهم المواقع العلمية التي صدرت حديثًا بُغية تبسيط العلوم وإيصال أخباره للمتابع العربي.

المجلة الأمريكية ذائعة الصيت يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن التاسع عشر، وبالتحديد حين صدر العدد الأول منها عام 1872، وتعد إحدى أقدم المجلات العلمية على الإطلاق.

نالت المجلة شهرة كبيرة، وكتب فيها علماء بارزون مثل توماس إيديسون، وتشارلز دارون، وويليام جيمس، وغيرهم. وتُعد حاليًا من أشهر مجلات العلوم عبر الإنترنت؛ إذ تترجم لنحو 30 لغة، وبيع منها عام 2014 في أمريكا وحدها 1.3 مليون نسخة.

القنوات الإلكترونية للمجلة لا تقل شهرة عن النسخة الورقية، وفي موقع «العلوم للعموم» تجد أحدث أخبار العلم بطريقة مبسطة، وباللغة العربية؛ إذ تترجم النسخة الإنجليزية من المجلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات العلمية المحلية والخاصة بالنسخة العربية.

ما يميز الموقع هو أنه أول موقع عربي يستخدم لغة الفكاهة في تبسيط العلم، فاستقطب «صُنّاعًا للميمز والكوميكس العلمية» من أجل إيصال العلم بلغة مبسطة إلى الشباب. كذلك ينظم الموقع نادي «بوبساي العلمي» لتبسيط العلوم، وبخاصة أخبار الفلك والفضاء، على شكل محاضرات متاحة مجانًا على الموقع، وعبر اليوتيوب.

2- «العلوم الحقيقية».. من أجل محاربة كل ما هو غير حقيقي

مع تطور العلوم والمعارف، تتطور أيضًا العلوم الزائفة ووسائل النصب والتزييف والخداع باسم العلم، فتارة يدّعي البعض علاجه للسرطان بالطاقة، وتارة ينسب البعض أمراضًا نفسية إلى الأشباح، وغيرها من وسائل التزييف الموجودة والمنتشرة في العالم بأسره، وليس العالم العربي فقط.

موقع «العلوم الحقيقية» جاء لمحاربة كافة أشكال العلم الزائف، وتقديم توضيح وشرح لكل تلك الوسائل التي يستخدمها المزيفون مدّعين أنها علم. كذلك يصدر للموقع مجلة بالاسم نفسه كل فترة، ويُتاح رابط تحميلها من خلال موقعهم الإلكتروني.

3- «الباحثون السوريون».. ثورة علمية بأيادٍ عربية

يمكن القول إن شبكة «الباحثون السوريون» واحدة من أكثر المبادرات العربية التي أضافت محتوى علميًّا باللغة العربية على شبكة الإنترنت منذ تأسيسها في عام 2012. الشبكة التي يعمل بها 22 أستاذًا جامعيًّا و126 من حملة الماجستير، إضافة إلى 104 فرد من حملة البكالوريوس ونحو 100 طالب جامعي؛ تحتوي على 23 قسمًا علميًّا في شتى أنواع العلوم والمعارف، بدءًا بالطب، والصيدلة، والكيمياء، ومرورًا بالفلسفة، والفيزياء، والرياضيات، والهندسة.

ما يميز «الباحثون السوريون» أنها تضع دائمًا مصادر لكل ما تنشره عبر موقعها وصفحاتها المختلفة، إضافة إلى إثرائها المحتوى العربي بمحتوى أصلي غير مترجم، ما يجعل موقعها كنزًا حقيقيًّا لكل من يريد أن ينهل من المعارف الموجودة. كذلك تضم المبادرة ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم معلومات متعددة، وتبسيط العلوم تبسيطًا غير مخل عبر صفحاتها على مواقع التواصل.

فإن كنت تبحث عن محتوى يحترم عقلك ويقدم لك المصدر العلمي على كل ما هو منشور، فبالتأكيد «الباحثون السوريون» هي وجهتك الأولى في هذا الشأن.

4- مجلة للعلم.. «ساينتيفك أمريكان» بين يديك

إحدى أقدم مجلات العلوم في العالم مُتاحة بين يديك باللغة العربية. المجلة الأمريكية الشهيرة، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1845 تضم بين طيّاتها الكثير من العلوم والمعارف بشكل مبسط وواضح للقارئ غير المعني بتعقيدات العملية العلمية من نتائج، وتجارب، ومشاهدة، واستنتاجات.

تقدم المجلة ترجمات عربية لمحتوى مجلة «ساينتيفك أمريكان» العالمية، وذلك مجانًا عبر موقعها على الإنترنت فقط. يتميز هذا المحتوى بتحديثه المستمر بأهم وآخر ما توصل إليه العلم في شتّى فروعه. كذلك تتميز المجلة بتقديم العديد من المحتوى العلمي بها في شكل صور وفيديوهات ومدونات صوتية (بودكاست)؛ من أجل الوصول إلى كل شرائح المتابعين، وتزويدهم بالأخبار العلمية الدقيقة.

5- «بنك المعرفة المصري».. نقطة نور طال انتظارها

إن كانت طالبًا جامعيًّا، أو ما زلت تدرس في المدرسة، أو حتى كنت طفلًا صغيرًا؛ فستجد ضالتك في «بنك المعرفة المصري». أنشئ البنك عام 2014، بوصفه أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث، كما يصفه القائمون عليه.

البنك يحتوي على محتوى علمي لكل الفئات، فالطفل سيجد فيه شرحًا مبسطًا لمناهج الدراسة في المدارس الابتدائية، والطالب الجامعي سيحصل على ضالته في مجال البحث العلمي أو المصادر العلمية الكبرى التي يهدف إلى الاطلاع عليها في أثناء دراسته، أما الباحث العلمي فسيوفر الموقع له الكثير من المساعدة المعرفية والعلمية في أثناء فترة بحثه.

البنك يهدف إلى توفير مجاني للعلوم والأبحاث مفتوحة المصدر، والعمل على جعل المعرفة متاحة للجميع من خلال شبكة الإنترنت.

https://www.sasapost.com/top-5-arabic-websites-to-simplify-science/