أعطال مفاجئة تصيب "يوتيوب" وبعض برامج "غوغل" في أوروبا

اشتكى مستخدمو الإنترنت في عدد من الدول الأوروبية من مشكلات في عمل “يوتيوب” وبعض برامج وتطبيقات “غوغل”.

وتبعا لموقع Downdetector فإن المستخدمين في بعض بلدان أوروبا اشتكوا صباح اليوم الجمعة من ظهور مشكلات في عمل “يوتيوب” و Gmail وبعض التطبيقات والبرامج المسؤولة “غوغل” عن تشغيلها.

وأشار الموقع إلى أن الشكاوى حول تلك المشكلت بدأت حوالي الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، حيث اشتكى المستخدمون في هولندا من أعطال في “غوغل” و”يوتيوب”، وكذلك وردت شكاوى من بريطانيا حول عمل Gmail، ولوحظت بعض حالات فشل الاتصال بالمخدمات المسؤولة عن التطبيقات المذكورة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أيضا.

Looks like #gmail is down. Anyone else? pic.twitter.com/CB9BgCytwJ

— 💾 Thilo Hardt (@thilohardt) November 12, 2021