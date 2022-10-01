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أفضل معايير الرفاهية والأناقة... أوروس تكشف عن تحفتها الجديدة

منذ 27 دقيقة
Aurus الروسية

Aurus الروسية

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كشفت شركة‎ Aurus ‎الروسية عن مركبتها الأحدث التي صممت لتكون رباعية دفع قوية وتتمتع بأفضل معايير الرفاهية والأناقة‎.‎

وحصلت السيارة على هيكل مبني على منصة‎ UMP ‎المتينة التي بنيت عليها سيارات‎ Aurus ‎السابقة، لكن هيكلها أتى بطول 5 أمتار ‏و38 سنتيمترا، وبعرض مترين تقريبا، مسافة الخلوص الأرضي فيه 182 ملم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 310 سم‎.‎

وتزينت‎ Aurus Komendant ‎من الخارج بعناصر من الكروم اللماع، وحصلت على عجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، ومصابيح ‏متطورة تعمل بأحدث تقنيات‎ LED ‎لتوفير إضاءة ممتازة‎.‎

وانعكست ملامج الفخامة والرفاهية على مقصورة هذه السيارة أيضا والتي زيّنت بعناصر من الكروم وقشر الخشب، وحصلت على ‏مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد‎.‎

وحصل ركاب المقاعد الخلفية لهذه السيارة على شاشات لمسية لمشاهدة الأفلام والفيديوهات، وزود الصف الخلفي من المقاعد بأزرار ‏أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والإضاءة والعديد من خواص المركبة‎.‎

وزودت‎ Aurus ‎هذه السيارة بأفضل أنظمة الأمان وجهزتها بوسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبكاميرات ‏وحساسات مسافات متطورة أمامية وخلفية، كما حصلت المركبة على محرك بنزين بسعة 4.4 ليتر يولد عزما يعادل 598 حصانا، ‏ودعم هذا المحرك بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 63 حصانا‎.‎

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