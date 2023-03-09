أفضل من الليثيوم.. شاومي تكشف عن أول بطارية صلبة للهواتف الذكية

توصلت شركة شاومي “xiaomi” الصينية إلى إيجاد تقنية مميزة وحديثة لتصنيع البطاريات الصلبة solid-state batteries للهواتف الذكية.

ووفقاً لما أعلنته شاومي فإن هذه البطارية المبتكرة ستكون أكثر أمنًا وأصغر حجمًا وأعلى فاعليةً مقارنةً ببطاريات الليثيوم التقليدية.

البطارية الصلبة هي نوع من تقنية البطاريات التي تستخدم أقطابًا ونواقل مصنوعةً من مواد صلبة، بدلًا من المواد السائلة الموجودة في بطاريات الليثيوم. وهو ما يجعل البطارية أكثر استقرارًا وأمانًا وكفاءة، مع سرعة شحن أعلى مقارنةً بتقنية البطاريات التقليدية.

وقالت الشركة في منشورٍ لها على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، إن بطاريتها الجديدة أكثر أمانًا وأقل عرضةً للحريق أو الانفجار. كما أن لديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة في مساحة أصغر مقارنةً بالبطاريات التقليدية، مما يمكن أن يؤدي إلى صناعة هواتف ببطاريات ذات سعة أعلى وحجم أصغر.

واختبرت شاومي تقنيتها الجديدة على نسخة تجريبية من هاتف Xiaomi 13، وزودت الهاتف ببطارية صلبة بسعة 6،000 ميلي أمبير/ الساعة، فأدى ذلك -بحسب الشركة- إلى زيادة بنسبة 25% في السعة الأصلية لبطارية الهاتف التي تبلغ 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، دون أي زيادة في حجم الجهاز.

وذكرت الشركة أن البطارية الجديدة أكثر فاعلية في درجات الحرارة المنخفضة، إذ يمكن أن تحافظ على كفاءتها في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وهذا ما يجعل منها تقنية واعدة للاستخدام في السيارات الكهربائية.

ورغم التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الأبحاث المتعلقة بتقنية البطاريات الصلبة، ما زالت هذه التقنية غير متوفرة تجاريًا إلا بشكلٍ محدودٍ جدًا. وكانت بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية، وشركات صناعة الإلكترونيات قد وعدت بصناعة بطاريات تعمل بهذه التقنية في المُستقبل القريب.

وتُعد شاومي أولى الشركات التي أعلنت عن هذه التقنية للهواتف المحمولة، إلا أنها لم تحدد موعدًا لتوفرها في الأسواق.