أفضل 5 تطبيقات لتعديل الصور للهواتف الذكية

في الماضي كان من يرغب في التعديل على الصور يحتاج إلى دورات تدريبة من أجل استخدام البرامج المختلفة مثل برنامج فوتوشوب، ولكن الآن ومع تطبيقات الهاتف المحمولة يمكنك بخطوات بسيطة تعديل صورتك بالطريقة التي تريدها،

يمكنك من خلال تطبيقات تعديل الصور أن تحصل على ميزات متقدمة تجدها أيضًا في برامج التعديل على أجهزة الكمبيوتر، ولكن الميزة في هذه التطبيقات أنها في كثير من الأحيان لا تتطلب المهارة، وإنما من خلال خطوات بسيطة ستكون الصورة جاهزة، ومن أفضل تطبيقات تعديل الصور للأندرويد التالي:

تطبيق Google Snapseed

واحد من أفضل تطبيقات تعديل الصور والكتابة على الصور إذا كنت تملك هاتف أندرويد، من خلال هذا التطبيق يمكنك الاستفادة من ميزات رائعة يوفرها التطبيق، مثل تغيير الألوان والإضاءة وتغيير الفلتر، وتصحيح الأشكال فضلًا عن مميزات أخرى مثل تحديد الإطارات وإضافة إيموجي وصور أخرى داخل الصورة التي ترغب في تعديلها.

التطبيق سريع ومجاني تمامًا كما أنه سهل الاستخدام لذا يمكنك تعديل الصور بكل احترافية في دقائق معدودة.

تطبيق Prisma

تطبيق Prisma من التطبيقات المميزة التي يمكنك من خلالها تحويل الصور إلى لوحات فنية مع مئات من الأنماط والتأثيرات الفنية المميزة. ما يميز هذا التطبيق مكتبة الصور الضخمة التي بها مئات الصور التي يمكنك أن تستخدمها وتحولها إلى لوحة فنية وتضيف التعديلات التي تريدها.

يمكنك كذلك تحسين جودة صورتك، واستخدام ميزات كثيرة مثل تغيير عرض الصورة والحدة والتباين والسطوح، كما يمكنك تنقيح الصور وتحسين جودتها، ومئات من الخلفيات والفلاتر الجديدة التي تضاف بشكل يومي.

تطبيق Photomate R3

رغم أنه من التطبيقات غير المجانية إلا أنه التطبيق المفضل للمحترفين الذين قد يحتاجونه من أجل العمل. يوفر هذا التطبيق ميزة معالجة صور JPEG دون الحاجة إلى معالجة البيانات، كما يمك تعديل الملفات البسيطة والتحكم الكامل في أدوات الصور من التعديل على العرض والضوء والاهتزاز وتحسين جودة الصورة وغيرها من الميزات.

تطبيق Canva

واحد من أفضل وأشهر تطبيقات تعديل الصور والكتابة على الصورة والمتاح لأجهزة أندرويد وآيفون كذلك. يقدم هذا التطبيق، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أكثر الميزات تقدمًا وحداثة، فمن خلال يمكنك التعديل على الصور التي تريدها بطرق مختلفة ومبتكرة.

ليس هذا فحسب يوفر التطبيق ميزات إنشاء العلامة التجارية الخاصة بك بكل سهولة من خلال مئات الاقتراحات المتاحة مجانًا على التطبيق، وأحيانًا قد تطلب اشتراكًا شهريًا إذا أردت الاستفادة من الميزات الأخرى الأكثر تقدمًا.

تطبيق PhotoRoom AI

هو تطبيق واحد يمكنك من خلال تعديل وتصميم الصور وتصميم محتوى مرئي مميز يمكنك استخدامه في إدارة أعمالك بجانب حياتك الشخصية. يوفر التطبيق قوالب جيدة يمكنك أن تضيفها على صورتك ومجانية تمامًا، كما يساعدك على إنشاء محتوى خاص بك على منصات التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تملك صورة عادية على هاتفك المحمول، من خلال هذا التطبيق يمكنك أن تحولها إلى صورة احترافية كأنها ملتقطة من خلال كاميرا متقدمة واحترافية وكل ذلك في ثوانِ معدودة وبنقرة واحدة، لذا فهو يعد من أفضل تطبيقات تعديل الصور للأندرويد.