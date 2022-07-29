أفضل 5 ميزات في هاتف Honor X8 5G.. تعرف عليها

أعلنت شركة Honor الصينية، عن إطلاق هاتف Honor X8 5G للسوق السعودي بعدد من المميزات التي تجعله أفضل إختيار في هواتف 5G بسعر أقل من 1000 ريال بما يساوي (267) دولا تقريباً.

وإليكم أبرز خمس ميزات في الهاتف الجديد:

دعم شبكات 5G

تقدم Honor للمستخدمين هاتف Honor X8 5G بميزة الإتصال بشبكات 5G حيث يدعم اثنان من شرائح 5G، وذلك عن طريق شريحة مودم Qualcomm X51 5G التي تدعم الهاتف بأسرع آداء في الإتصال مع تحميل فائق السرعة، وإتصال ثابت.

البطارية

واحدة من أهم المميزات المقدمة من Honor في هاتف Honor X8 5G في البطارية المميزة بقدرة 5000 mAh، أي على عكس إصدار 4G، ويمكن لهذه السعة في البطارية أن تدعم المستخدم بعمر شحن طويل جداً حتى مع دعم شبكات 5G.

المعالج

يضم هاتف Honor X8 5G رقاقة Snapdragon 480 Plus التي تدعم الهاتف في الإتصال بشبكات 5G بفضل شريحة Qualcomm X51 5G المدمجة، كما يأتي المعالج بترقية في الآداء عن رقاقة SD 480 5G.

كما يدعم الرقاقة كرت شاشة Adreno 619، وميزة الإتصال السريع بشبكات Wi-Fi 6، لذا تعزز الرقاقة آداء الهاتف بآداء قوي مع إستهلاك وإدارة أفضل لطاقة الهاتف تدعم البطارية للإستمرار لوقت أطول، ويمكن للمعالج أن يقدم أيضاً آداء جيد في بعض الألعاب.

التخزين والذاكرة

توفر شركة Honor هاتف Honor X8 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وهي سعة تخزين جيدة في هذه الفئة من الهواتف، إلا أن الشركة تدعم المستخدم أيضاً في زيادة السعة التخزينية ببطاقة microSD خارجية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وفي الذاكرة تقدم Honor الهاتف بذاكرة 6 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية 2 جيجا بايت رام لتعزيز آداء المهام في الهاتف بآداء أسرع وأكثر سلاسة.

الشاشة

يتميز هاتف Honor X8 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وتدعم الشركة الشاشة بمعايير TÜV Rheinland التي تؤكد على حماية عين المستخدم من تأثير الضوء الأزرق، كما تدعم الشاشة أيضاً وضع الكتاب الإلكتروني، وأيضاً وضع مظلم، كما تقدم الشاشة أفضل جودة عرض في هذه الفئة من الهواتف.

أيضاً تقدم Honor للمستخدمين عرض ممتاز في ضمان للإصلاح المجاني للشاشة على مدار عام كامل، هذا إلى جانب دعم ضمان لإصلاح الهاتف في أي من دول الخليج.