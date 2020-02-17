تكنولوجيا وعلوم

أقوى كمبيوتر في العالم.. كم يتكلف وفيم سيستخدم؟

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من أجل تطوير ما قالت إنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).

وكشفت “رويترز” أن الكمبيوتر الجديد سوف يستخدم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

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كما سيتم الاعتماد على الكمبيوتر العملاق الجديد، الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد، في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز أيضا تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا.

وينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية في هيئة الطقس البريطانية، في أواخر عام 2022.

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