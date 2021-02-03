أقوى وأرفع.. مواصفات الكمبيوتر المحمول الجديد من شاومي

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي لطرح الكمبيوتر المحمول ”RedmiBook Pro“ الجديد ضمن سلسلة ”Redmi K40“ في حدث خاص يقام في الفترة من 23-25 فبراير الجاري.

ووفقاً للبيان الرسمي، سيكون الجهاز الجديد أقوى وأرفع. ونشرت اليوم العملاق الصيني إعلانا تشويقيا لجهاز ”REDMIBOOK PRO“ المرتقب على موقع ”ويبو“ الصيني المعني بالأخبار التقنية، والذي ينطلق قريباً بتقنية جديدة من الشركة. وتظهر الصورة أن جهاز ”RedmiBook Pro“ المحمول سيأتي أيضا بلوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من الكمبيوتر المحمول بمعالج من إنتل ”TigerLake-H35″، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بشاشة مميزة بدقة ”K2″، أيضاً ينطلق جهاز ”REDMIBOOK PRO“ بميزة دعم بروتوكول ”PD“ للشحن، مع دعم استشعار البصمة لفتح الجهاز، كما يتضمن الجهاز لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني مميز.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الجهاز على كاميرا ويب، وسيحتوي على شاشة عرض مستقلة ”MX450“ ومحركات أقراص صلبة ”NVMe“.

كما كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على موقع ”ويبو“ اليوم عن خطط شاومي لإطلاق إصدار ثالث من سلسلة ”Redmi K40″، الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميغا بيكسل.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة ”Redmi K40“ ستضم ثلاثة من الإصدارات الجديدة، على أن يأتي الإصدار الرئيسي ”Redmi K40“ مع هاتف ”K40S“ وأيضاً إصدار ثالث بعنوان ”K40 Pro“.

وسيعمل هاتف ”Redmi K40 Pro“ بواسطة معالج ”Snapdragon 888″، كما ينطلق الهاتف في السوق الصيني بسعر 465 دولارا تقريباً.

كما كشفت التسريبات أيضاً أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميغا بيكسل، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يتم إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة ”Redmi K40“ في حدث يعقد في نهاية الشهر الجاري.