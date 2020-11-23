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“أكاذيب_داعش”.. حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 6 دقائق
مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي

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ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الفكر المتطرف ، خاصة أكاذيب ما يسمى تنظيم داعش.

أعلنت السلطات الإماراتية عن إطلاق حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف أكاذيب تنظيم “داعش” ووعوده الزائفة.

وقال مركز “صواب”، وهو منصة المبادرة الإماراتية الأمريكية لمكافحة الفكر المتطرف عبر الإنترنت، إنه سيطلق الحملة من خلال وسم “#أكاذيب_داعش”.

وتمتد الحملة حتى الاثنين المقبل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على منصات مركز “صواب” في “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب”.

وسيسرد المركز في إطار الحملة قصص عناصر سابقين في “داعش” يتحدثون عن أسباب سفرهم للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي، ليصدموا بعدها بزيف وعوده التي لم تكن سوى أكاذيب.

وستعرض الحملة روايات تسلط الضوء على كيفية استغلال التنظيم لأتباعه ومستخدمي الإنترنت، بمن فيهم الذين اعتنقوا الإسلام حديثا والذين احتاجوا إلى التوجيه وسعوا للحصول على معلومات أكثر حول الدين، أو الأفراد المضطربين الذين يميلون بالفعل إلى التطرف.

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