أكثر أسئلة تم طرحها على غوغل في 2022

تفصلنا أيام قليلة على نهاية عام 2022، وتظهر إحصائيات غوغل أن محرك البحث العملاق، بات الوسيلة الأكثر استخدامًا بين سكان الأرض، لطرح الأسئلة أيًا كان نوعها في جميع نواحي الحياة.

ومع نهاية عام 2022، أعد موقع “ريبلايز بليف إت أو نت” الإخباري، قائمة بأكثر الأسئلة التي طرحها مستخدمو غوغل من حول العالم خلال هذا العام، على النحو الآتي:

من أنا؟

استعان الناس بمحرك غوغل لإجراء بعض البحث عن أنفسهم، وسبب وجودهم في الحياة، من خلال طرحهم لهذا السؤال بحوالي مليون مرة في الشهر.

وحقق هذا السؤال بنهاية العام الجاري 12 مليون عملية بحث.

ما هذه الأغنية؟

هذا السؤال يتمثل في بحث الناس حول تحديد اسم أغنية جديدة أو التعرف على أسماء أغاني قديمة، والتي لم يتمكنوا من تذكرها بمفردهم.

وكتب عشاق الموسيقى “ما هذه الأغنية؟” في غوغل حوالي 18 مليون مرة هذا العام.

أين أنا؟

بدلًا من استخدام نظام تحديد المواقع “جي بي أس” وخرائط غوغل لتحديد المكان بدقة، طرح ملايين الأشخاص من حول العالم هذا السؤال على غوغل، حيث حقق 18 مليون عملية بحث، وفق آخر الإحصائيات.

كم الساعة الآن؟

سجل هذا السؤال حتى آخر إحصائية 21960000 عملية بحث.

لماذا السماء زرقاء؟

لجأ الناس أيضًا إلى غوغل للاستفسار عن سبب تشكل السماء باللون الأزرق، حيث حقق هذا السؤال 5400000 عملية بحث.

ووفق موقع “ريبلايز بليف إت أو نت”، فإن الإجابة الشائعة لهذا السؤال، هي أن ضوء الشمس يتشتت بواسطة الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى انتشار موجات الضوء الأزرق أكثر من غيرها.

كم عدد الأونصات في الأكواب؟

كذلك، سأل الناس غوغل هذا السؤال في 32880000 عملية بحث، وكانت الإجابة الشائعة التي تظهر هي إن 1 كوب = 8 أونصات سائلة.

من أين أستعيد أموالي؟

قد يكون التساؤل عن مكان التقدم بطلب لاسترداد الأموال الضريبية مشكلة شائعة، لكن المثير في الأمر أن هذا السؤال حقق 89760000 عملية بحث عبر غوغل.

ورصدت الإحصائية 7480000 عملية بحث شهريًا في المتوسط من أشخاص يحاولون العثور على الأماكن المحددة لاسترداد أموالهم الضريبية هذا العام.

ماذا تريد أن تشاهد؟

نظرًا لكثرة المحتوى المرئي الجديد في خدمات البث، فقد يتبادر إلى الذهن أولًا القنوات الأكثر شهرة مثل نتفليكس، هولو، ديزني+، أبل تي في +، واتش بي أو ماكس، إلا أنه يوجد بالفعل أكثر من 200 خدمة بث أخرى متاحة.

لذلك، فلا عجب من أن يكون هذا السؤال من بين الأسئلة الأكثر بحثًا على غوغل لعام 2022، حيث حقق نحو 9140000 عملية بحث كل شهر، ليسجل بنهاية العام الجاري 109680000 عملية بحث.