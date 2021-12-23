أكثر الهواتف أماناً.. موعد ومواصفات هاتف Osom OV1 الجديد

تستعد شركة Essential Phone لإطلاق هاتف سيتمتع بمواصفات مميزة تجعله من بين أكثر الهواتف أمانا من حيث الحفاظ على سرية البيانات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيدعى Osom OV1 من المفترض أن يظهر بشكل رسمي في النصف الأول من العام القادم.

والمميز في هذا الهاتف هو التقنيات والبرمجيات التي سيحصل عليها، والتي ستمكن المستخدم من معرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات في جهازه مثل بيانات الكاميرا والمايكروفونات والصور والملفات، وهذه الميزة تبعا للتسريبات ستكون متطورة أكثر بـ 100 مرة تقريبا مقارنة بهواتف أندرويد الحديثة.

Thrilled to reveal our first product, the OV1, coming Summer 2022. We sat down with @AndroidPolice for a first look.https://t.co/ha8B5FHjO4 — OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) December 21, 2021

وتظهر الصور والفيديوهات التي سرّبت لتصميم هذا الهاتف أن واجهته الخلفية مجهزة بكاميرا أساسية ثنائية العدسة مجهزة بمصباح LED كبير نسبيا، كما جهزت الواجهة بماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الشاشة فتحوي على ثقب صغير في منتصفها من الأعلى للكاميرا التي ستأتي بعدسة واحدة.

والشيء الفريد في هذا الهاتف أيضا هو أن مستخدمه سيكون قادرا على وصله بملحقات خارجية مميزة مثل الكاميرات التي تلتقط الصور بزاوية 360 درجة.