الخميس 19 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 23 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكثر الهواتف أماناً.. موعد ومواصفات هاتف Osom OV1 الجديد

منذ 5 ساعات
هاتف Osom OV1

هاتف Osom OV1

A A A
طباعة المقال

تستعد شركة Essential Phone لإطلاق هاتف سيتمتع بمواصفات مميزة تجعله من بين أكثر الهواتف أمانا من حيث الحفاظ على سرية البيانات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيدعى Osom OV1 من المفترض أن يظهر بشكل رسمي في النصف الأول من العام القادم.

والمميز في هذا الهاتف هو التقنيات والبرمجيات التي سيحصل عليها، والتي ستمكن المستخدم من معرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات في جهازه مثل بيانات الكاميرا والمايكروفونات والصور والملفات، وهذه الميزة تبعا للتسريبات ستكون متطورة أكثر بـ 100 مرة تقريبا مقارنة بهواتف أندرويد الحديثة.

وتظهر الصور والفيديوهات التي سرّبت لتصميم هذا الهاتف أن واجهته الخلفية مجهزة بكاميرا أساسية ثنائية العدسة مجهزة بمصباح LED كبير نسبيا، كما جهزت الواجهة بماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الشاشة فتحوي على ثقب صغير في منتصفها من الأعلى للكاميرا التي ستأتي بعدسة واحدة.

والشيء الفريد في هذا الهاتف أيضا هو أن مستخدمه سيكون قادرا على وصله بملحقات خارجية مميزة مثل الكاميرات التي تلتقط الصور بزاوية 360 درجة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    نادي أرسنال
    العملات الرقمية تتسبب بأزمة بين “أرسنال” وهيئة معايير الإعلان البريطانية
    آيفون14
    تسريبات جديدة حول مفاجآت آبل في آيفون 14 المنتظر
    تفاصيل مذهلة حول هاتف Magic V الـ”قابل للطي من هونور”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المدرسة تصفح الحصان بلا رحمة
    فيديو.. بريطانية ضربت الحصان بلا رحمة فانقلبت حياتها رأسا على عقب
    شامل روكز
    كيف علّق شامل روكز على سقوط الطعن “العوني”؟
    ناقلات نفط في سوريا- أرشيفية
    إيران تنهب النفط في سوريا لتعويض خسائرها