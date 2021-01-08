ألعاب الفيديو تحقق 139 مليار دولار لعام 2020

كشفت شركة SuperData، أن ألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية حققت 139 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 12% حيث حققت الألعاب الرقمية وحدها 126 مليار دولار، كما أن 55% من الأمريكيين اتجهوا إلى أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة خلال المرحلة الأولى من عمليات إغلاق COVID-19.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يشير التقرير إلى، أن المستهلكين اضطروا إلى اللجوء إلى الألعاب لأن أشكال الترفيه الأخرى مثل الرياضة المحترفة ودور السينما كانت متوقفة مؤقتًا.

وحققت الألعاب المجانية مثل Fortnite و Call of Duty: Warzone حوالى 78% من إجمالي إيرادات الألعاب.

كما أن أرباح ألعاب وحدة التحكم قفزت بأكثر من الربع، ومن المحتمل أن تكون مدفوعة بوصول Playstation 5 و Xbox Series X.

واستشهد اللاعبون بالملل والرغبة في تجنب العالم الحقيقي كأسباب لالتقاط عصا التحكم، وقال واحد من كل أربعة إنهم لعبوا الألعاب للبقاء على اتصال.

وجلب محتوى فيديو الألعاب 9.3 مليار دولار، والإنفاق على الواقع الافتراضي والواقع المعزز 6.7 مليار دولار، وقفزت أرباح ألعاب الواقع الافتراضي وحدها بنسبة 25% لتصل إلى 589 مليون دولار، بمساعدة إصدار Half-Life: Alyx وسماعة Oculus Quest 2.

وعلى الرغم من عمليات الإغلاق، استمرت ألعاب الهاتف المحمول في النمو بنسبة 10%، لتشكل ما يقرب من 60% من إجمالي السوق.

كما أنه وفقًا لمراجعة SuperData لعام 2020، تم إنفاق 73.8 مليار دولار على الأجهزة المحمولة، مع 33.1 مليار دولار على أجهزة الكمبيوتر، و 19.7 مليار دولار على وحدات التحكم.

وحققت الألعاب المجانية 78% من عائدات الصناعة، حيث تمثل الأسواق الآسيوية وحدها ما يقرب من 60% من أرباح الألعاب المجانية.

فيما ذكرت شركة SuperData، أن Honor of Kings و Peacekeeper Elite كانا من أفضل الاختيارات للجوال، حيث حققا 2.45 و2.32 مليار دولار على التوالي، وذلك بحسب “اليوم السابع”.