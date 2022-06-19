ألعاب منصة نتفلكس تحقّق 13 مليون عملية تحميل

أفاد تقرير لمؤسسة “سينسور تاور” الإحصائية بأن ألعاب منصة “نتفليكس” على الهواتف المحمولة حققت 13 مليون عملية تحميل منذ إطلاق هذه الخدمة، العام الماضي.

في التفاصيل، تصدر شهر ديسمبر معدلات التنزيل في المنصة بعد إجراء 2.3 مليون تحميل بالتزامن مع إطلاق لعبة سباقات السيارات Asphalt Xtreme، وذلك بعد توقفها على جميع المنصات الأخرى في سبتمبر، لتصبح لعبة حصرية على “نتفليكس جيمز”.

وتحتل لعبة “أسفلت إكستريم” المركز الثاني في قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً على المنصة بعد لعبة Stranger Things 1984 التي اجتذبت اهتمام عموم اللاعبين مع إطلاق الجزء الرابع من المسلسل.

وأطلقت “نتفليكس” منصتها للألعاب، منتصف العام الماضي، ووصلت أولى ألعابها بحلول نوفمبر، في حين بلغ إجمالي الألعاب المتوفرة حالياً عليها نحو 24 لعبة، تضم ألعاباً حصرية وإصدارات جديدة من ألعاب أخرى متوفرة بالفعل في سوق ألعاب الهاتف المحمول.

كما يمثل الدخول إلى عالم الألعاب نافذة جديدة من نتفليكس لتحقيق الأرباح، خصوصاً مع تراجع أعداد المشتركين في خدماتها خلال الربع الأول من العام الماضي، إذ أضافت الشركة 4 ملايين مشترك.

وكانت الشركة سجلت نمواً قياسياً في عدد المشتركين خلال الربع الأول من 2020، عندما أضافت 16 مليون مشترك خلال الأشهر الأولى من الوباء، ووصل عدد مستخدمي المنصة إلى 37 مليوناً في نهاية العام ذاته. كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2021 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 7.2 مليار دولار.

الى ذلك، أوضح مؤسس ومدير شركة “نتفليكس” التنفيذي “رييد هاستينجس”، فكرة توسع منصة بث المحتوى ودخولها إلى عالم الألعاب، بقوله إن “الأطفال يكبرون وبداخلهم أمران: الأول حبهم لسماع القصص، والثاني عشق اللعب، ومع تقدمهم في العمر يتحول حب القصص إلى اهتمام وولع بالدراما والأفلام”.

وأضاف هاستينجس أن “التركيز على ألعاب الهاتف المحمول يأتي ليكمل استراتيجية المنصة لخدمة قطاع كبير من جمهور سوق الألعاب”، مشيراً إلى أن “نتفليكس تحب دائماً دخول أسواق جديدة بلا خوف من الفشل”.