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ألواح شمسية على شكل أسقف وواجهات مبان

منذ 11 دقيقة
الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

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ابتكر العلماء الروس ألواحا شمسية محلية بالكامل، يمكن أن تحل محل أسقف ونوافذ أو واجهات المباني، ويمكن أن تكون شفافة أو ملونة.

ويشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أنه نتيجة لتعاون علماء الجامعات والمؤسسات لتعليمية ومعاهد البحوث الوطنية والمعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم ابتكار بطاريات شمسية، لا تولد طاقة كهربائية فقط، بل ويمكن استخدامها كعناصر للحماية الخارجية من الظروف الجوية، مثل سقف ونوافذ وواجهات المباني”.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، يشير المكتب إلى أن هذه البطاريات مصنوعة من مركبات عضوية جديدة، يمكن الحصول عليها في ثلاث مراحل، تساهم فيها المعاهد التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بحسب اختصاصاتها.

وتقول يكتيرينا تيكشينا، الباحثة في معهد الكيمياء العامة غير العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، “تتسم عملية تجميع البطاريات الشمسية بالشفافية، بحيث يمكن تحديث وتعديل مكوناتها، بهدف رفع كفاءتها أو لتعمل في تنفيذ مهمة محددة. فمثلا يمكن عن طريق تغيير مادة وهيكل الصورة الضوئية، يمكن التحكم في شفافية وكفاءة البطارية، ومن خلال تغيير مكونات الألكتروليت والصبغة، يمكننا تغيير لون العناصر، وهذا مهم جدا لمكونات التصاميم وإنشاء منظومة ألواح ضوئية متكاملة معماريا. وقد حصلنا حتى الآن على بطاريات بعدة درجات من ألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر”.

وتخضع هذه البطاريات حاليا لاختبارات في ظروف قريبة من الظروف الطبيعية، لتحديد خصائصها التشغيلية.

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