أمازون تختبر شاحنة التوصيل الكهربائية الجديدة Rivian

أعلنت شركة ”أمازون“ ، عن بدء اختبار المجموعة الأولى من شاحنات التوصيل الكهربائية ”ريفين“ (Rivian)، في لوس أنجلوس، للوفاء بتعهداتها تجاه حماية البيئة والمناخ.

وتخطط شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، لتوسيع البرنامج ليشمل 15 مدينة أخرى هذا العام، وفقاً لمنشور جاء على مدونتها.

وبحسب ”بلومبيرغ“، أعلنت ”أمازون“، التي تدعم ”ريفين“ إلى جانب ”فورد“، في سبتمبر 2019، أنها ستشتري 10 آلاف شاحنة توصيل كهربائية من ”ريفين“.

وقالت ”أمازون“ إن الشاحنات التي صممت خصيصاً لصالح ”أمازون برايم“، كان من المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى منها في إجراء عمليات التسليم هذا العام.

وجمعت شركة ”ريفين“ مؤخرا 2.65 مليار دولار، كتمويل جديد من مجموعة من المستثمرين بقيادة مجموعة T Rowe Price Group Inc.

وتعتبر هذه المجموعة واحدة من عدد من الشركات الناشئة التي تحاول طرح سيارات كهربائية جديدة في السوق والاستحواذ على شركة ”تسلا“ الحالية، التي ارتفعت أسهمها بشكل كبير، العام الماضي.

وبحسب ”بلومبيرغ“، تخطط شركة ”ريفين“ لبناء سيارة رياضية كبيرة الحجم تعمل بالبطارية، وشاحنة، في مصنع في نورمال إلينوي، وهو مصنع سابق لشركة ”ميتسوبيشي“.

وقال روس راشي، مدير أسطول ومنتجات أمازون العالمية، إن ”هذه الخطوة تطلبت من أمازون تركيب الآلاف من الشواحن الكهربائية وتغيير التصميم الكهربائي وتخطيط مرافق التوصيل في أمريكا الشمالية وأوروبا“.

ويمكن لكل شاحنة القيادة لمسافة تصل إلى 150 ميلاً بشحنة واحدة، ولا تزال المركبات في مرحلة الاختبار، ويمكن تعديل تصميمها وميزاتها قبل بدء الإنتاج، الذي تهدف إليه ”ريفين“ بحلول نهاية عام 2021.