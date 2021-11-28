أبوظبي تتهيأ لافتتاح مركز لوجيستي لأمازون بحلول “2024”

تعتزم عملاق التجارة الرقمية “أمازون” افتتاح مركز لطلبيات البيع بالتجزئة في أبو ظبي وفقًا لرؤيتها المتمثلة في أن تكون خالية من الكربون في جميع أعمالها بحلول عام 2040، حسبما نقل موقع “فوربس”.

وستتماشى هذه الخطوة مع طموح الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وسيخلق المشروع آلاف الوظائف على مدار 10 سنوات ويعزز قطاع الخدمات اللوجستية وريادة الأعمال ونظام البيع بالتجزئة في أبوظبي، حسبما أشار المكتب الإعلامي.

ضخت أمازون 18 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في نجاح برنامج شركاء البيع العام الماضي. يوفر المركز مجموعة واسعة من الخدمات المجانية مثل Fulfillment by Amazon (FBA) وتطبيق الهاتف للبائع Seller Mobile App لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة مبيعاتهم في متاجر أمازون، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والدعم للبيع عبر الإنترنت.

تعزيز المنظومة المتكاملة

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء: “إن إضافة مركز أمازون اللوجستي الجديد يعزز المنظومة المتكاملة للإمارة من خلال تقديم إمكانات جديدة وبنية تحتية محسّنة تعود بالفوائد على الشركات الأخرى”.

توسع إقليمي

تعمل أمازون على توسيع وجودها الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة. في مايو/أيار، أوضحت شركة التجارة الإلكترونية الكبرى أن وحدة الخدمات السحابية، Amazon Web Services (AWS)، ستفتح ثلاثة مراكز بيانات في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2022. وستكون هذه المراكز هي الثانية من نوعها للبنية التحتية في الشرق الأوسط بعد افتتاح مركز بياناتها في البحرين قبل ثلاث سنوات. وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في وقت لاحق في سبتمبر/ أيلول إنها تخطط لاستحداث 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات هذا العام.

قفزة في التجارة الإلكترونية

بلغ سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 ما مقداره 3.9 مليار دولار بعد أن قفز بنسبة 53% على أساس سنوي، مدفوعًا بالتحول الرقمي الناجم عن جائحة كوفيد-19 وفقًا لشركة أبحاث السوق Euromonitor. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم السوق إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.