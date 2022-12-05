أمازون... تخطيط لإعادة تشغيل إعلاناتها على تويتر بـ100 مليون دولار سنوياً

تخطط شركة أمازون لإعادة تشغيل إعلاناتها على منصة تويتر بنحو 100 مليون دولار سنوياً.

فقد أعلن مسؤول في الشركة أن “أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر بحوالي 100 مليون دولار سنوياً”، مضيفاً: “نحن في انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف إعلانات الشركة”، وفق ما أفادت قناة “فوكس نيوز” الأميركية، الأحد.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان ماسك أن شركة أبل “استأنفت بالكامل” إعلاناتها على تويتر، مؤكداً أن الشركة هي أكبر معلن لدى منصة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أمازون واحدة من العديد من الشركات التي سحبت الإعلانات من تويتر بعد استحواذ الملياردير الأميركي على المنصة.

وتوترت العلاقة بين ماسك وأبل، الأسبوع الماضي، بعد زعمه أن أبل تهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها.

إلا أنه بعد أيام التقى الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك في مقر تويتر بكاليفورنيا لتهدئة الأمور. وتوصل الطرفان لتفاهم بعد “محادثة بناءة”، بحسب ما أعلن ماسك، الخميس، وقال إن كوك أوضح أن أبل لم تكن لتحذف تويتر من متجر التطبيقات.

جاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد فقط من سفر ماسك إلى العاصمة واشنطن للقاء العديد من المشرعين الجمهوريين الذين سيتولون قريباً السيطرة على مجلس النواب.

وكان النائب الجمهوري جيم جوردان من بينهم، حيث وعد هو وآخرون في حزبه بأن شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة منصات وسائل التواصل، ستواجه تدقيقاً كبيراً في الكونغرس الجديد.