أمازون تستثمر 5 مليارات دولار في تايلاند لتحسين البنية التحتية السحابية

قالت Amazon Web Services (AWS) ، قسم الحوسبة السحابية في Amazon ، إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في تايلاند على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة لتعزيز بنيتها التحتية في البلاد.

وقالت AWS في بيان إن الاستثمار سيشمل بناء مراكز بيانات وشراء سلع وخدمات من الشركات الإقليمية، كما تخطط لإنشاء مركز للبنية التحتية في بانكوك بتايلاند لمساعدة العملاء في المنطقة على تخزين البيانات بأمان وخدمة المستخدمين النهائيين بشكل أفضل.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي سوباتانابونج بونميشاو: “تعد خطة AWS لبناء مراكز بيانات في تايلاند علامة فارقة مهمة ستوفر خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة لمزيد من المؤسسات وتساعدنا على تحقيق طموح تايلاند الخاص بنا لإنشاء اقتصاد رقمي قائم على القيمة”.

وتقدم منصة AWS السحابية أكثر من 200 خدمة، بما في ذلك التخزين والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وافتتحت AWS الشهر الماضي أول مركز بيانات سحابي لها في الإمارات العربية المتحدة وأعلنت عن خطط لإنشاء مركز محلي في المكسيك لتعزيز النطاق الترددي للعملاء.

ومنذ عام 2020، أطلقت AWS 10 مواقع متطورة للواجهات السحابية من Amazon في بانكوك. تساعد المواقع الطرفية على تقديم البيانات ومقاطع الفيديو والتطبيقات بسرعات أعلى للمستخدمين النهائيين.